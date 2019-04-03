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    Скульптуру викраденого котика з Київського мосту знайшли на дні Буга

    • Розсилка
    Скульптуру викраденого котика з Київського мосту знайшли на дні Буга

    Влада обіцяє поставити камери на мосту, щоб такі інциденти не повторювались

    Після того, як стало відомо, що вандали зірвали бронзову скульптуру кота з Київського мосту, правоохоронці дослідили відео з камер спостереження і прийняли рішення обстежити дно Південного Бугу.

    Про це повідомляють на сайті Міської ради.

    «По обіді троє водолазів КП «Комбінат комунальних підприємств» розпочали пошукові роботи. Бронзову фігуру котика знайшли на дні річки фактично під тією частиною мосту, де була закріплена скульптура»,  – йдеться в повідомлені.

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    Скульптуру викраденого котика з Київського мосту знайшли на дні Буга
    Скульптуру викраденого котика з Київського мосту знайшли на дні Буга
    Скульптуру викраденого котика з Київського мосту знайшли на дні Буга

    Наразі правоохоронці продовжують встановлювати особи вандалів, які зірвали скульптуру з мосту.

    «Паралельно прийнято рішення встановити додаткові камери відеонагляду на Київському мосту для профілактики та оперативності розкриття таких правопорушень»,  – обіцяють в міській владі.

    Джерело: vn.oblast.online

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