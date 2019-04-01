У Данії побудують найвищу будівлю в Європі



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Місцева влада і жителі містечка Бранде підтримують будівництво комплексу

Хмарочос матиме висоту 320 метрів і його буде видно на відстані 60 км

У центрі Данії у невеликому містечку Бранде, де проживає сім тисяч людей, планують побудувати найвищу будівлю в Європі - 320-метровий хмарочос. Про це повідомляє «Громадське».

Зазначається, що саме у цьому місті в 1975 році була заснована компанія-виробник одягу Bestseller, що володіє такими брендами, як Vero Moda, Jack & Jones, Only, Selected, Vila та низкою інших.

У хмарочосі розміститься головний офіс Bestseller та кілька десятків магазинів, які належать брендам компанії, готель, освітні центри, прогулянкова зона та інші зони.

За планом, будівля буде на 10,4 метра вища від лондонського хмарочоса The Shard. Розробкою проекту займається архітектурне бюро Dorte Mandrup. У компанії вважають, що проект допоможе розвитку міста та регіону загалом.

Місцева влада і жителі підтримують будівництво комплексу.

Як відзначає The Guardian, Bestseller Tower можна буде побачити з відстані 60 кілометрів, оскільки усі будівлі у тій місцевості невисокі.

«Журналісти намагалися знайти противників ідеї, але нікого не знайшлося» - стверджує журналіст місцевої газети Мортен Дикманн.

Данське сатиричне видання Rokokoposten порівняло майбутній хмарочос з вежею Саурона з «Володаря кілець» і запропонувало розмістити на верхівці палаюче око.