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    На майданчиках в дитсадках Вінниці ставлять нові гойдалки

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    На майданчиках в дитсадках Вінниці ставлять нові гойдалки

    «Сучасні «пружинки» та «балансири»

    3 2015 року у 34 дитячих садочках міста Вінниці оновили дитячі майданчики і продовжують проводити реконструкції та ремонт ДНЗ.

    Про це йдеться в повідомленні на сторінці мера Вінниці Сергій Моргунова.

    «Сучасні «пружинки» та «балансири» - так змінюються майданчики наших дитячих садочків.

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    На майданчиках в дитсадках Вінниці ставлять нові гойдалки
    На майданчиках в дитсадках Вінниці ставлять нові гойдалки
    На майданчиках в дитсадках Вінниці ставлять нові гойдалки

    З 2015 року оновили ігрові зони у 34 дошкільних закладах і рухаємось далі у цьому напрямку. Важливо, щоб дітям було цікаво та комфортно і під час занять у групі, і на прогулянці.

    Заклади, де виховуються та навчаються діти, вимагають багато уваги. Це враховуємо і при утепленні садочків, і при проведенні реконструкцій та ремонтів. І роботи ще чимало», - зазначено в дописі.

    Джерело: vinnitsa.info

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