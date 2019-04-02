У Техасі спалахнула масштабна пожежа на хімзаводі, є жертви



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Місцева влада провела примусову евакуацію у радіусі однієї милі навколо заводу Фото: CNN

За попередньою інформацією, на заводі виникла пожежа через виток газу ізобутилену

Внаслідок пожежі на хімічному підприємстві в американському штаті Техас загинула одна особа, повідомляється про кількох поранених.

Інцидент стався в вівторок, повідомив телеканал CNN.

«Щонайменше одна людина загинула в вівторок на заводі КМСО в місті Кросбі, штат Техас»,- повідомив шериф округу Харріс Ед Гонсалес.

Ще двоє постраждали, їхній стан поки залишається невідомим.

За попередньою інформацією, на заводі виникла пожежа через виток газу ізобутилену. Як зазначає телеканал, над місцем інциденту здалека спостерігається густий чорний дим.

Місцева влада провела примусову евакуацію всіх місцевих жителів, організацій і офісів, розташованих у радіусі однієї милі навколо заводу. На підприємствах і в школах відключені вентиляційні системи через загрозу хімічного забруднення.

Ліквідація наслідків інциденту на підприємстві триває.

Джерело: Укрінформ