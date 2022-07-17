Сьогодні відбудеться прощання із загиблими внаслідок ракетного удару на Вінниччині

У Вінниці та області 17 липня відбудеться прощання з тими, хто загинув внаслідок атаки рашистів на місто

Ракетний удар російських окупантів забрав багато життів. У неділю, 17 липня, загиблих внаслідок атаки росіян будуть проводжати в останню путь. Про це повідомив у Telegram голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Розбір завалів будівель, які постраждали від обстрілів, завершено. Ракети ворога забрали життя 24 людей, безвісти зниклих немає.

«17 липня будуть прощання – у Вінниці та області. У лікарнях продовжують лікування 68 постраждалих. З них у важкому стані – 14, 4 – у критичному», – повідомив Борзов.

Він також подякував медикам, які важко працювали з тими, хто отримав поранення, щоб їхньому життю нічого не загрожувало. Окрім того, він попросив вінничан не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, адже вони рятують життя.

Нагадаємо, 14 липня Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці.

Російські пропагандисти вигадали цинічне пояснення для ракетного удару по Вінниці. Міноборони Росії підтвердило, що 14 липня вони скористалися високоточними ракетами морського базування «Калібр». Водночас рашисти оголосили: «завдано удару по будівлі гарнізонного будинку офіцерів у місті Вінниця».