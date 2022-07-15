Міноборони РФ пояснило, навіщо вбило дітей у Вінниці

14 липня російськими ракетами «Калібр» було завдано удару по центру міста

Пропагандисти цинічно вигадали, що у Вінниці «проходила нарада командування українських повітряних сил»

Російська пропагандисти вигадали цинічне пояснення для ракетного удару по Вінниці. Міноборони Росії підтвердило, що 14 липня вони скористалися високоточними ракетами морського базування «Калібр». Водночас рашисти оголосили: «завдано удару по будівлі гарнізонного будинку офіцерів у місті Вінниця».

Щоб виправдати терористичний акт, росіяни брешуть, що «на момент атаки на цьому військовому об'єкті проходила нарада командування українських повітряних сил із представниками іноземних постачальників озброєнь з питань передачі ЗСУ черговій партії літаків, засобів поразки, а також організації ремонту українського авіаційного парку».

Як відомо, насправді цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. Російські ракети влучили у будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

Міноборони РФ уточнює, що «внаслідок удару учасників наради знищено». До слова, учасниками «наради», виявляється, були українські діти. Адже жертвою ракетного удару стало немовля. ДСНС опублікувало шокуючі фото дитячого візочка, в якому був малюк.

Загалом 23 людини загинули, з них троє дітей. Тіла двох дітей та 11 дорослих досі не ідентифіковані.

Ще 11 людей досі залишаються зниклими безвісти.

Станом на 12:00 15 липня відомо, що у заклади охорони здоров'я звернулось 197 постраждалих: 110 – амбулаторно надали допомогу, 80 – залишаються на стаціонарному лікуванні.

Як стало відомо, загибла дівчинка з мамою Іриною йшли на заняття з розвитку дітей. Жінка сама виховувала трирічну Лізу. Дівчинка мала синдром Дауна. Наразі мама маленької дівчинки Лізи, яка загинула під час ракетного обстрілу Вінниці російськими окупантами, перебуває у свідомості.

До слова, ще учора російські ЗМІ почали брехати про удар по Вінниці (фотофакт).

Нагадаємо, вчора, 14 липня, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. У Вінниці сьогодні день жалоби за жертвами обстрілу, який рашисти влаштували напередодні у центрі міста.

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