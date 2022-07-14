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    Новини

    Сили ППО збили над Вінниччиною чотири ракети

    Сили ППО збили над Вінниччиною чотири ракети
    фото ілюстративне

    Ракети, ймовірно, летіли на Вінницю

    Українські захисники знищили чотири ворожі ракети у Вінницькій області. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Борзов.

    «Чотири ракети над областю збили сили ППО», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, що у Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Згодом місцева ОВА підтвердила інформацію про «прильоти».

    Відомо, що три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Наразі відомо про 12 загиблих, серед який маленька дитина.

    До слова, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

    Про ситуацію в регіонах станом на ранок 14 липня читайте тут.

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    Теги: росія окупанти війна Вінниця Україна окупація #stoprussia
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    Сили ППО збили над Вінниччиною чотири ракети