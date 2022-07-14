Сили ППО збили над Вінниччиною чотири ракети

Ракети, ймовірно, летіли на Вінницю

Українські захисники знищили чотири ворожі ракети у Вінницькій області. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Борзов.

«Чотири ракети над областю збили сили ППО», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Згодом місцева ОВА підтвердила інформацію про «прильоти».

Відомо, що три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Наразі відомо про 12 загиблих, серед який маленька дитина.

До слова, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 14 липня читайте тут.

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