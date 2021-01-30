Мінфін визнав: держава має компенсувати газзбутам невигідну ціну газу

Про це йдеться у висновку Міністерства фінансів до урядового рішення

Постачальники газу можуть отримати компенсацію коштом всіх платників податків

Як повідомляє «Економічна правда», постачальники газу, які за рішенням Кабінету міністрів в лютому-березні 2021 року реалізовуватимуть газ для побутових за ціною не вище 6,99 грн, можуть отримати компенсацію коштом всіх платників податків.

«Реалізація проєкту може призвести до звернень НАК «Нафтогаз України» та її підприємств, а також газзбутів за відшкодуванням витрат за рахунок державного бюджету відповідно до статті 11 закону «Про ринок природного газу», якою встановлено, що суб’єкт ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки, має право на отримання компенсації економічно обґрунтованих витрат, здійснених таким суб’єктом, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання покладених на нього спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку відповідно до порядку, затвердженого урядом», – повідомляється в документі за підписом Сергія Марченка.

Крім того, згідно зі статтею 15 закону «Про ціни і ціноутворення», уряд, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які встановили державні регульовані ціни на товари в розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, зобов’язані відшкодувати суб’єктам господарювання різницю між такими розмірами за рахунок коштів відповідних бюджетів, тому відповідні суб’єкти ринку природного газу можуть звернутися за компенсацією з бюджету економічно обґрунтованих витрат.

В інтерв’ю голова газового бізнесу Дмитра Фірташа Артем Компан заявив про намір звернутися до суду з вимогою компенсувати збитки, завдані обмеженням ціни на газ. Компан зазначив, що до судового процесу також планується долучити компанії з ЄС.

У відповідь на це в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що “для багатьох компаній продавати газ по 6,99 – це не продавати в збиток”.

Сергій Марченко попереджав членів уряду, що в законі «Про Державний бюджет України на 2021 рік» бюджетна програма для компенсації таких видатків не передбачена, а джерела для відшкодування вищезазначених витрат відсутні.

Нагадаємо, Верховна Рада виділила додаткові 1,4 млрд грн на компенсацію витрат через підвищення тарифів на електроенергію для будинків з електроопаленням. Кабмін має у тижневий термін після публікації закону визначити порядок надання компенсацій.