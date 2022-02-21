  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    Вакарчук погрожував піти з «Голосу країни» через учасницю з Вінниці (відео)

    Дар'я Забєліна виконала пісню Тіни Кароль - Вакарчук погрожував піти з «Голосу країни» через учасницю з Вінниці (відео)
    Дар'я Забєліна виконала пісню Тіни Кароль
    скріншот із відео

    Виступ вінничанки на шоу вразив суддів

    На каналі «1+1» відбувся п'ятий ефір 12-го сезону вокального шоу «Голос країни». Серед учасників п'ятого випуску також була 22-річна Дар'я Забєліна із смт Шпиків, Вінницької області. Вона ніде не навчалася вокалу, але співає у ресторанах Вінниці та вже має своїх шанувальників, повідомляє «Віта».

    За словами виконавиці, «Голос» – єдина для неї можливість заявити про себе на всю країну. На «сліпих прослуховуваннях» дівчина чуттєво виконала пісню Тіни Кароль «Твої гріхи».

    Голос Дар'ї зацікавив Святослава Вакарчука, Потапа та Надю Дорофєєву. Між наставниками почалася боротьба за учасницю. Ба більше, Вакарчук настільки хотів бачити співачку у своїй команді, що навіть «пригрозив» піти з проєкту.

    «Із поваги до усіх академічних співаків, до тих, хто навчався, у мене немає жодного снобізму, як у теж людини-самоучки і я вважаю, що круто, коли людина навчається. Але у вас було по-хорошому чути, що ви не маєте поставленої вокальної школи, і це, можливо, те, що мене самого зачепило. Я вчився співати душею, серцем, і я чую, що ви це робите так само. Мені б так хотілося, щоб люди, які співають душею, всі збиралися у моїй команді. Якщо ви до мене не підете, я, мабуть, піду з проєкту», – заявив Святослав.

    У результаті учасниця продовжує боротися за перемогу у команді Вакарчука.

    Автор: Голос країни

    Як раніше повідомлялося, артистку Тіну Кароль на проєкті «Голос країни» у ролі тренерки дванадцятого сезону замінить Оля Полякова.

    Читайте також: Молода співачка з Київщини підкорила усіх тренерів «Голосу країни» (відео)
    Теги: конкурс Святослав Вакарчук Вінниччина Голос країни співачка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вакарчук погрожував піти з «Голосу країни» через учасницю з Вінниці (відео)