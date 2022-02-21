Вакарчук погрожував піти з «Голосу країни» через учасницю з Вінниці (відео)

Виступ вінничанки на шоу вразив суддів

На каналі «1+1» відбувся п'ятий ефір 12-го сезону вокального шоу «Голос країни». Серед учасників п'ятого випуску також була 22-річна Дар'я Забєліна із смт Шпиків, Вінницької області. Вона ніде не навчалася вокалу, але співає у ресторанах Вінниці та вже має своїх шанувальників, повідомляє «Віта».

За словами виконавиці, «Голос» – єдина для неї можливість заявити про себе на всю країну. На «сліпих прослуховуваннях» дівчина чуттєво виконала пісню Тіни Кароль «Твої гріхи».

Голос Дар'ї зацікавив Святослава Вакарчука, Потапа та Надю Дорофєєву. Між наставниками почалася боротьба за учасницю. Ба більше, Вакарчук настільки хотів бачити співачку у своїй команді, що навіть «пригрозив» піти з проєкту.

«Із поваги до усіх академічних співаків, до тих, хто навчався, у мене немає жодного снобізму, як у теж людини-самоучки і я вважаю, що круто, коли людина навчається. Але у вас було по-хорошому чути, що ви не маєте поставленої вокальної школи, і це, можливо, те, що мене самого зачепило. Я вчився співати душею, серцем, і я чую, що ви це робите так само. Мені б так хотілося, щоб люди, які співають душею, всі збиралися у моїй команді. Якщо ви до мене не підете, я, мабуть, піду з проєкту», – заявив Святослав.

У результаті учасниця продовжує боротися за перемогу у команді Вакарчука.

Автор: Голос країни

Як раніше повідомлялося, артистку Тіну Кароль на проєкті «Голос країни» у ролі тренерки дванадцятого сезону замінить Оля Полякова.