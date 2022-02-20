Скандал у Львівській опері: артисти балету звинуватили свого керівника у побитті працівниці

Артисти вважають, що Василь Вовкун не має права очолювати оперу

Директор Львівського національного театру опери і балету ім. Соломії Крушельницької Василь Вовкун не має морального права очолювати цю авторитетну установу. Бо його поведінка, принципи і спосіб життя не відповідають високому рівню академічної установи. Про це заявив колектив балету.

«Людина, яка стала директором театру – Вовкун, дозволяє собі систематично вживати нецензурну лексику. На репетиціях, до людей. Вистави схиляються у порнографію. І ви би побачили цю порнографію на сцені, якби не протидія колективу. Коли балету пропонують роздягнутися на сцені за гроші – усі відмовилися. Але це було початком», – повідомив народний артист України, професор, кандидат мистецтвознавства, заступник голови західного відділення Національної спілки театральних діячів України Олег Петрик на пресконференції у львівському Пресклубі.

Далі народний артист озвучив аргументи, після яких, на думку Олега Петрика, нинішній директор Львівської опери не мав би знову претендувати на крісло керівника.

«Коли директор систематично в стані, який подібний на стан алкогольного сп’яніння. Коли за кордоном при імпресаріо в п’яному вигляді в автобусі повзає Василь Вовкун. Коли Василь Вовкун дозволяє собі начальницю цеху з пошиття костюмів за те, шо вона сказала свою думку, послати матом. І коли вона зробила йому зауваження, він її вдарив. Вона впала і втратила свідомість, приїжджала швидка. Була подана заява в поліцію, і вона зареєстрована. Я хочу, щоб комісія, яка буде вибирати директора, про це також знала, як про моральний рівень людини», – підсумував Олег Петрик.

Ольга Яремійчук, колишня артистка балету Львівської опери, докладно розповіла про пропозицію директора вийти на сцену топлес.

«Коли відбувалася постановка опери-феєрії «Коли цвіте папороть», яким було наше здивування, коли ми ознайомилися з майбутніми костюмами. Вони були доволі відверті. Є стиль одягу – балетні патрони, які закривають тіло. І тоді тіло глядач може бачити в красивих конфігураціях. Але коли була генеральна репетиція і нас всіх зібрав пан Вовкун, він був в абсолютно нетверезому стані, і він оголосив, що є велике прохання, щоб ми вийшли на сцену в таких сіточках, а під ними, щоб не було нічого.

Нам пропонували великі гроші, довічні контракти. Ніхто з балету не погодився. Тому що люди, які служать в національному театрі, мають певну освіту, певний культурний рівень. Там глядач має ознайомлюватися з класичним мистецтвом високого рівня. І оголені тіла – це зовсім не про мистецтво. Сьогодні занепад мистецтва, духовності – трагедія національного значення», – наголосила Ольга Яремійчук.

Вона також додала. що за подальшої постановки «Весна священна», яка була через кілька років, також була спроба оголити балет, показати людей топлес.

«Це дуже подібно на сатанинську ініціацію. І цей феодальний театр – це ненормальна ситуація», – наголосила балерина.

Ця ситуація, за словами Ольга Яремійчук, стала приводом для її звільнення.

«Він (директор) тоді заявив, що набере такий театр, і таку трупу, яку захоче. І я одна з тих людей, кому не дали допрацювати до пенсії, а залишалося менше трьох років. Я, працюючи в театрі, маю п’ять дітей і жодного дня не була в декреті», – обурилася Ольга Яремійчук.

Народний артист Олег Петрик вважає, що підгрунтям для диктатури в будь-якому театрі є, зокрема, чинне законодавство, яке дозволяє поєднувати одній особі дві ролі – директора і художнього керівника.

«Мені замінили трирічний контракт на річний, бо знали, що я можу підняти колектив», – розповів Олег Петрик.

За словами Романа Ковальчука, заслуженого артиста України, соліста Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької, пан Вовкун каже: «Я – тут закон».

Як відомо, зараз триває конкурс на посаду генерального директора-художнього керівника Львівської національної опери і Вовкун бере в ньму участь. На своїй сторінці у Facebook він написав про конкурсну боротьбу та натякнув на інтриги інших учасників, але прямо не коментував заяви колективу опери.

«За Законом України це демократичний процес, який передбачає обрання яскравої особистості, креативної індивідуальності, досвідченого успішного мененджера, словом, – лідера. Іншого, сучасний театр, не потребує. Передвибочий марафон у Львові добігає до свого завершення у Києві 21-22 лютого. Чотири кандидати подали своі заявки, в тому числі і я. Конкурсна Комісія, очевидно, обере найдостойнішого. На жаль, не всі кандидати обрали чесний та добросовісний шлях. Звертаюсь до всіх хто причетний до конкурсної процедури: не піддавайтесь на провокації. Під прикриттям намірів внесення змін до Закону про контрактну систему, ховаються інші цілі. Справді, закон потребує доповнень і змін, але не в такому стилі і формі. Такі дії порочать Львівську оперу і завдають шкоди її авторитету, травмують кожного члена колективу. Сьогодні, коли Держава на порозі війни, – не час для дешевих шоу!», – написав він сьогодні.

Василь Вовкун

Вовкуун Васииль Володиимирович (нар. 16 червня 1957, Мацошин, Львівська область) – український режисер, сценарист, культуролог. Міністр культури і туризму України у 2007–2010 роках, генеральний директор-художній керівник Львівського національного театру опери та балету. Головний режисер-постановник, асистент режисера, член журі понад 300 культурно-мистецьких подій: мистецьких видовищ, неомістерій, класичних опер, державних, релігійних та професійних свят, народних дійств, вітчизняних та міжнародних конкурсів і фестивалів, молодіжних масових акцій, альтернативних концертів, днів української культури і мистецтва у Німеччині, Франції, Китаї, Словаччині, Польщі, Сербії, Грузії, Азербайджані.

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