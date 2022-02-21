На Вінниччині невідомі вкрали авто, а коли покатались – спалили його

Молодики підплили автомобіль посеред вулиці

21 лютого на Вінниччині поліція встановила двох підозрюваних, які викрали автомобіль чоловіка заради розваги, а після того, як покаталися – підпалили, щоб знищити будь-які сліди. Один із викрадачів затриманий та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Про це повідомив відділ комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

До поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Селище на вулиці горить автомобіль. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи поліції та рятувальники.

Як повідомив начальник Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Сергій Предоляк, рятувальники загасили пожежу, а поліцейські провели огляд місця події й з’ясували, що ймовірною її причиною був підпал автомобіля.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції знайшли власника «ВАЗу», який повідомив, що транспортний засіб викрали.

За декілька годин поліцейські встановили осіб, причетних до вчинення злочину. Одного з них – 18-річного місцевого жителя, затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також з салону легковика зловмисники викрали електроінструменти та інші речі.

Слідство розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до десяти років. Слідчі дії тривають.

Раніше у Фастові Київської області 18-річний хлопець порізав колеса двох автомобілів, після чого вчинив викрадення ще однієї машини. Викрадений автомобіль зловмисник відвіз на берег річки, підпалив та знімав пожежу на відео.

У селі Горенка, що під Києвом, двоє чоловіків силою і зі стріляниною заволоділи чужим автомобілем BMW, виштовхавши власника з салону.

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