Теракт у Вінниці: у важкому стані залишаються більше півсотні постраждалих

20-річна дівчина отримала опіки 90% шкіри

Внаслідок ракетного обстрілу Вінниці у лікарнях міста досі перебувають 54 людини, вісім з них – у важкому стані. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

«Три ракети «Калібр» – ціна життя 25 людей. У ніч проти 19 липня у військовому шпиталі померла 45-річна лікарка-невролог Наталя Фальштинська», – йдеться в повідомленні.

У критичному стані перебуває 20-річна дівчина. Вона зазнала опіків 90% шкіри.

П’ятьох постраждалих доставили до Львівського опікового центру. Серед них – восьмирічний хлопчик Роман, мама якого загинула. Наразі у Польщі шукають лікарню, де займаються лікуваннями опіків такого типу, які має Роман. Окрім нього, до Львівського опікового центру уже транспортували чотирьох пацієнтів. Ще двох готують.

Нагадаємо, що 14 липня росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.

Під час ракетних обстрілів Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики.

Відомо, що російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями в одному з центральних і людних у цей час районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.



