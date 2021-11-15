На Черкащині померла чотиримісячна дитина: матір тим часом випивала з друзями

Поліція встановлює обставини смерті немовляти

У Черкаській області у селі Тихонівка Звенигородського району 21-річна мати виявила мертвою свою чотиримісячну дитину після того, як тривалий час випивала зі своїми друзями на вулиці. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Черкаській області.

До поліції зателефонувала 21-річна жінка і повідомила, що її чотиримісячна дитина померла. Вона розповіла, що взяла доньку та пішла до друзів, з якими допізна розпивала алкоголь на вулиці.

Повернувшись додому, жінка занесла візок із немовлям до хати, лягла спати, а ранком виявила дитину мертвою.

Поліція встановлює обставини смерті немовляти, а 21-річну матір затримали.

Затриманій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до восьми років. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині від коронавірусу вперше померло немовля, дитині було дві місяці і 29 днів.

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