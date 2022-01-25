Вінниччина починає масову вакцинацію дітей від поліомієліту

Влада ухвалила план реагування на спалах поліомієліту в Україні

На Вінниччині понад 67 тис. дітей мають отримати щеплення від поліомієліту. Усі діти віком від шести місяців до шести років, яким не провели вакцинацію за календарем щеплень, будуть імунізовані в лютому. Кампанія вакцинації розпочинається в Україні з 1 лютого і триватиме три тижні. Про це повідомляє пресслужба департаменту охорони здоровя і реабілітації Вінницької ОДА.

Поліомієліт (поліо) – гостра інфекційна хвороба, яка спричиняє інвалідність і є небезпечною для життя. Її зумовлює поліовірус. Поліовірус передається від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше – через брудні руки, інфіковану їжу, воду, – та розмножується у кишківнику. Поліовірус також може залишатися на іграшках та побутових речах, які контактували зі слиною та калом інфікованих людей. Хворіють на поліомієліт невакциновані діти й дорослі, та найбільший ризик мають малюки віком до п’яти років, тому вакцина від поліо – у числі тих, які діти отримують у перші місяці життя відповідно до Національного календаря щеплень.

Наприкінці грудня був ухвалений план реагування на спалах поліомієліту в Україні. На першому етапі втілення плану запланована кампанія вакцинації дітей, які не отримали щеплення вчасно, на другому – додаткова імунізація всіх дітей віком від 6 місяців до 6 років, навіть якщо вони мають усі необхідні щеплення.

Щеплення можна отримати у сімейного лікаря у центрах первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини і в дитсадках.

Як повіомляє начальниця відділу екстреної та первинної медичної допомоги населенню, медичної реабілітації управління медичної допомоги населенню Лариса Бевза, нині на Вінниччині вакциновано лише 70% дітей відповідного віку, а для повноцінного захисту цей показник має сягнути 95%. Батьків закликають відповідально поставитися до цього процесу, оскільки поліомієліт – грізне захворювання, яке викликає параліч. Ліків від поліомієліту немає. Єдиним способом захистити дитину від невиліковного паралічу, є щеплення.

Згідно з Календарем профілактичних щеплень, оптимальний час для введення вакцин:

1 щеплення – 2-й місяць життя дитини (інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ));

2 щеплення – 4-й місяць (інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ));

3 щеплення – 6-й місяць (оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ));

4 щеплення – 18-й місяць (оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ));

5 щеплення – 6 років (оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ));

6 щеплення – 14 років (оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ)).

У Нацслужбі здоров'я запевняють, що усі вакцини від поліомієліту є абсолютно безоплатними для дітей. Навіть якщо щеплення не було зроблено вчасно, вакцинуватися можна одразу при першій же нагоді.

До слова, раніше повідомлялося, що в Україні повний курс вакцинації від коронавірусу Covid-19 пройшли вже 70 тис. дітей.