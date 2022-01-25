Вінниччина починає масову вакцинацію дітей від поліомієліту
Влада ухвалила план реагування на спалах поліомієліту в Україні
На Вінниччині понад 67 тис. дітей мають отримати щеплення від поліомієліту. Усі діти віком від шести місяців до шести років, яким не провели вакцинацію за календарем щеплень, будуть імунізовані в лютому. Кампанія вакцинації розпочинається в Україні з 1 лютого і триватиме три тижні. Про це повідомляє пресслужба департаменту охорони здоровя і реабілітації Вінницької ОДА.
Наприкінці грудня був ухвалений план реагування на спалах поліомієліту в Україні. На першому етапі втілення плану запланована кампанія вакцинації дітей, які не отримали щеплення вчасно, на другому – додаткова імунізація всіх дітей віком від 6 місяців до 6 років, навіть якщо вони мають усі необхідні щеплення.
Щеплення можна отримати у сімейного лікаря у центрах первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини і в дитсадках.
Як повіомляє начальниця відділу екстреної та первинної медичної допомоги населенню, медичної реабілітації управління медичної допомоги населенню Лариса Бевза, нині на Вінниччині вакциновано лише 70% дітей відповідного віку, а для повноцінного захисту цей показник має сягнути 95%. Батьків закликають відповідально поставитися до цього процесу, оскільки поліомієліт – грізне захворювання, яке викликає параліч. Ліків від поліомієліту немає. Єдиним способом захистити дитину від невиліковного паралічу, є щеплення.
Згідно з Календарем профілактичних щеплень, оптимальний час для введення вакцин:
- 1 щеплення – 2-й місяць життя дитини (інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ));
- 2 щеплення – 4-й місяць (інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ));
- 3 щеплення – 6-й місяць (оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ));
- 4 щеплення – 18-й місяць (оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ));
- 5 щеплення – 6 років (оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ));
- 6 щеплення – 14 років (оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ)).
У Нацслужбі здоров'я запевняють, що усі вакцини від поліомієліту є абсолютно безоплатними для дітей. Навіть якщо щеплення не було зроблено вчасно, вакцинуватися можна одразу при першій же нагоді.
До слова, раніше повідомлялося, що в Україні повний курс вакцинації від коронавірусу Covid-19 пройшли вже 70 тис. дітей.