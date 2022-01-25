Катували та хотіли вирізати язик: на Чернігівщині чоловіки вбили 22-річного хлопця

22-річного хлопця вбили на очах у чотирьох свідків

У селі Кам’янська Слобода Чернігівської області місцеві чоловіки вбили 22-річного хлопця, який в одному із будинків відпочивав зі своєю дівчиною. Про це повідомляє «Суспільне».

За даними видання, 22-річний хлопець з дівчиною гостював в одному із будинків у селі. Раптово до приміщення увірвалось двоє місцевих жителів, які накинулись на молодика.

Нападники жорстоко били хлопця на очах в 4 свідків, які за їхніми словами, не могли допомогти потерпілому.

«Різали ножем, хотіли язик вирізати, зуби при мені вони повибивали. Я теж це бачила», – каже місцева жителька Тетяна, яка стала свідком розправи.

Потерпілого госпіталізували, проте він помер у лікарні. Поліція одразу затримала підозрюваних, проте одного із чоловіків уже відпустили.

У поліції повідомили, що молодики разом розпивали алкоголь. Тоді один із нападників ударив потерпілого стільчиком по голові.

«Завдані тілесні ушкодження спричинили смерть потерпілого. Одного з фігурантів, який безпосередньо завдавав смертельних ударів, поліцейські того ж дня затримали у порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру скоєння злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство. Це карається від 7 до 15 років позбавленням волі», – повідомила речниця поліції Чернігівської області Наталія Слабеняк.