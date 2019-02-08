У Херсоні мати школяра побила вчительку-пенсіонерку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стареньку вчительку лупцювали на очах її учнів

Опору вчителька у віці 60 років дати молодшій жінці не могла - тільки намагалася втекти

У Херсоні в школі №9 мати учня третього класу побила вчительку-пенсіонерку на очах дітей, а потім бігла за нею в кабінет директора. Про це в п'ятницю, 8 лютого, повідомляє місцеве видання Новий день.

«Після п'ятого уроку педагог вивела третій клас у двір школи. Відразу після цього туди почали виходити учні ще одного класу. За дітьми прийшли батьки, а з ними - і мати третьокласника. Вона підскочила до вчительки і стала її бити, не стримуючи сили», - розповіла виданню директор школи Людмила Мартинюк.

За її словами, ніякого опору вчителька у віці 60 років дати молодшій жінці не могла - тільки намагалася втекти. Вона забігла в хол, але та помчала слідом.

«Прямо під час наради за участю ще шести працівників відкриваються двері, і туди забігає вчителька з криком: Рятуйте! Мене б'ють! А відразу за нею влітає агресивно налаштована переслідувачка. Щоб її заспокоїти, довелося викликати і поліцію, і приватну службу охорони», - зазначила директор.

Зазначено, що син нападаючої матері вчиться в інклюзивному класі зі школярами з обмеженими фізичними можливостями. Незабаром дирекція школи вирішила направити юного дебошира (він не є інвалідом) на медичну комісію для визначення потреби в психологічній корекції і переведення в школу саме для таких дітей.

«Почувши про це, мати спочатку не пускала хлопчика в школу, пояснюючи, що він захворів. А потім сама стала з'ясовувати стосунки з учителькою, яку в усьому звинувачувала». - інформували в школі.

Відомо, що медики, які прибули на місце інциденту, визначили у вчительки травму грудної клітки (ймовірно, від удару кулаком) і ситуаційний невроз. Їй довелося брати лікарняний через підвищення тиску.

Раніше в одній зі шкіл Києва батько школяра побив учителя фізкультури і погрожував пилкою відрізати йому руку.

За фактом побиття вчителя фізичної культури ліцею № 157 Оболонського району поліція відкрила кримінальне провадження.