В Ізмаїлні жінка 40 разів обкрадала магазини



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Підозрюваній всього на всього 23 роки

Правоохоронці Ізмаїла направили до суду обвинувальний акт відносно жінки, яка систематично обкрадала магазини. Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Жінка заходила до магазинів, де з прилавків і вітрин таємно викрадала продукти харчування, засоби особистої гігієни і спиртне. Від її протиправних дій постраждало кілька торгових мереж. Лише за останній місяць вона скоїла 12 таких крадіжок.

Частину викраденого у зловмисниці вилучено та повернуто власникам, рештою жінка встигла розпорядитися на свій розсуд.

«У вчиненому зловмисниця зізналася. Досудове розслідування за фактами крадіжок та замаху на крадіжки завершено. Обвинувальний акт спрямований до Ізмаїльського міськрайонного суду. За скоєне жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі», - прокоментувала начальник слідчого відділу Ізмаїльського ВП Наталія Старцева.