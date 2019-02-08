У закладах освіти Одещини пройшли заходи до Дня безпечного Інтернету



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Всеукраїнська акця #STOP_SEXтинг

Під час уроків вчителі розглянули з учнями різні ситуації, які можуть статися під час спілкування в Інтернеті

В закладах освіти Одеської області пройшов тиждень безпечного Інтернету. У школах були проведені уроки за темами: «Безпечний Інтернет» та «Кібербулінг».

Про це інформують в департаменті освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.



«З нагоди Дня безпечного Інтернету освітні заклади регіону долучилися до Всеукраїнської акції #STOP_SEXтинг. Відтак, для учнів 7-11 класів було проведено урок за темою «Інтимні селфі в Інтернеті – жарт чи небезпечний ризик?». Зі школярами обговорили питання безпечної поведінки у Всесвітній мережі, потенційні загрози, випадки порушень прав дитини та механізми її захисту. Під час занять діти ознайомилися також з поняттям «онлайн - грумінгу»», — підкреслив директор департаменту освіти і науки ОДА Олександр Лончак.

Також під час уроків вчителі розглянули з учнями різні ситуації, які можуть статися під час спілкування в Інтернеті; обговорили, як у них діяти та куди звертатися за допомогою у разі потреби.

Нагадаємо, цьогоріч День безпечного Інтернету відзначили у світі 5 лютого під гаслом «Разом для найкращого Інтернету».