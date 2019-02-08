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    У закладах освіти Одещини пройшли заходи до Дня безпечного Інтернету

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    Всеукраїнська акця&nbsp;#STOP_SEXтинг - У закладах освіти Одещини пройшли заходи до Дня безпечного Інтернету
    Всеукраїнська акця #STOP_SEXтинг

    Під час уроків вчителі розглянули з учнями різні ситуації, які можуть статися під час спілкування в Інтернеті

    В закладах освіти Одеської області пройшов тиждень безпечного Інтернету. У школах були проведені уроки за темами: «Безпечний Інтернет» та «Кібербулінг».

    Про це інформують в департаменті освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

    «З нагоди Дня безпечного Інтернету освітні заклади регіону долучилися до Всеукраїнської акції #STOP_SEXтинг. Відтак, для учнів 7-11 класів було проведено урок за темою «Інтимні селфі в Інтернеті – жарт чи небезпечний ризик?». Зі школярами обговорили питання безпечної поведінки у Всесвітній мережі, потенційні загрози, випадки порушень прав дитини та механізми її захисту. Під час занять діти ознайомилися також з поняттям «онлайн - грумінгу»», — підкреслив директор департаменту освіти і науки ОДА Олександр Лончак. 

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    Також під час уроків вчителі розглянули з учнями різні ситуації, які можуть статися під час спілкування в Інтернеті; обговорили, як у них діяти та куди звертатися за допомогою у разі потреби.

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    У закладах освіти Одещини пройшли заходи до Дня безпечного Інтернету
    У закладах освіти Одещини пройшли заходи до Дня безпечного Інтернету
    У закладах освіти Одещини пройшли заходи до Дня безпечного Інтернету
    У закладах освіти Одещини пройшли заходи до Дня безпечного Інтернету
    У закладах освіти Одещини пройшли заходи до Дня безпечного Інтернету
    У закладах освіти Одещини пройшли заходи до Дня безпечного Інтернету
    У закладах освіти Одещини пройшли заходи до Дня безпечного Інтернету
    У закладах освіти Одещини пройшли заходи до Дня безпечного Інтернету

    Нагадаємо, цьогоріч День безпечного Інтернету відзначили у світі 5 лютого під гаслом «Разом для найкращого Інтернету».
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