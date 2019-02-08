На Прикарпатті від грипу померла 14-річна дівчинка



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В Україні зростає кількість жертв грипу

З початку року на Прикарпатті на грип і ГРВІ захворіли 4878 осіб

В Івано-Франківській області 14-річна дівчинка померла від грипу типу Н3N2. Зараз медики проводять розслідування цього інциденту, повідомляє в п'ятницю, 8 лютого, «Укрінформ».

«Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації проводить розслідування смерті 14-річної дитини від грипу типу H3N2. Це перший випадок смерті від грипу в області», - зазначила фахівець з організації педіатричної допомоги Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Лариса Підвербецька.

За її словами, дитину з Галицького району 3 лютого «швидкою» привезли у важкому стані в Івано-Франківську обласну клінічну інфекційну лікарню, де 4 лютого дитина померла.

Відомо, що на Прикарпатті з початку 2019 року на грип і ГРВІ захворіли 4878 осіб, з них 3378 - діти.

Нагадаємо, що в Україні захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідемічний поріг.