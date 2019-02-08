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    Здоров'я

    На Прикарпатті від грипу померла 14-річна дівчинка

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    <p>В Україні зростає кількість жертв грипу</p> - На Прикарпатті від грипу померла 14-річна дівчинка

    В Україні зростає кількість жертв грипу

    З початку року на Прикарпатті на грип і ГРВІ захворіли 4878 осіб

    В Івано-Франківській області 14-річна дівчинка померла від грипу типу Н3N2. Зараз медики проводять розслідування цього інциденту, повідомляє в п'ятницю, 8 лютого, «Укрінформ». 

    «Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації проводить розслідування смерті 14-річної дитини від грипу типу H3N2. Це перший випадок смерті від грипу в області», - зазначила фахівець з організації педіатричної допомоги Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Лариса Підвербецька. 

    За її словами, дитину з Галицького району 3 лютого «швидкою» привезли у важкому стані в Івано-Франківську обласну клінічну інфекційну лікарню, де 4 лютого дитина померла. 

    Відомо, що на Прикарпатті з початку 2019 року на грип і ГРВІ захворіли 4878 осіб, з них 3378 - діти.

    Нагадаємо, що в Україні захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідемічний поріг.

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