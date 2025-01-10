Цукрові заводи Вінниччини завершили сезон з рекордними показниками
На Вінниччині накопичили цукровий сироп для нового сезону
На Вінниччині завершили сезон цукроваріння: переробили понад 2,7 мільйона тонн цукросировини та виробили 350 тисяч тонн продукту. Про це повідомили на сайті обласної військової адміністрації.
У 2024 році аграрії Вінниччини зібрали цукрові буряки на площі 63 тисячі гектарів, що на 9 тисяч більше, ніж у 2023 році. Зокрема, валовий збір – близько 2,5 мільйонів тонн. А це на рівні торішнього показника.
В області під час виробничого сезону працювали п'ять цукрових заводів. Вони також переробляли цукросировину, вирощену за межами регіону.
На одному з заводів накопичили цукровий сироп для виготовлення цукру у поточному році.
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