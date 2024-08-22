Світові ціни на цукор впали до мінімуму, але є нюанс – Bloomberg

Посушлива погода у провідних світових виробників викликає побоювання щодо врожаю

Ціни на цукор-сирець впали до найнижчого рівня майже за два роки, оскільки трейдери оптимістично оцінюють поставки з найбільшого виробника цукру у світі – Бразилії.

Видання Bloomberg пише, що найактивніший контракт впав на 2,8% до 17,52 цента за фунт у Нью-Йорку, що є найнижчим показником з жовтня 2022 року. Цього місяця ф'ючерси впали приблизно на 7%, оскільки високі темпи дроблення цукрової тростини в Бразилії підвищили прогноз постачань, але комерційні гравці також стали все більше турбуватися про вплив погоди.

«З огляду на те, що температура в Бразилії зростає, а сильних дощів не спостерігається, я ставлю собі питання, чи не слідують фонди просто за динамікою і не ігнорують потенційні небезпеки другої половини збору врожаю в Бразилії», – сказав Майкл Макдугалл, керуючий директор Paragon Global Markets.

Комерційні гравці також «бояться грати в коротку» через низький врожай у Бразилії, каже Клаудіу Ковріг, провідний аналітик Covrig Analytics.

«Виробництво цукру в Бразилії за рік випереджає минулорічні темпи, але продуктивність знизилася в другій половині місяця через суху погоду, говориться у звіті галузевої групи Unica, опублікованому наприкінці минулого тижня. «Ринок очікує якогось спаду в бразильському виробництві», – написали аналітики ADM Investor Services.

Нагадаємо, в Україні продовжується тенденція до зростання цін на базові продукти харчування. Згідно з даними порталу Мінфін, у серпні помітно подорожчали цукор та борошно.Середня вартість цукру збільшилася з 35,50 грн/кг до 36,52 грн/кг. При цьому ціни в різних супермаркетах можуть суттєво відрізнятися: від 34,90 грн/кг в Ашані до 41,40 грн/кг в «МегаМаркеті».