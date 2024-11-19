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Не лише яйця та цукор. Болгарія просить ЄС обмежити імпорт ще одного українського товару

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Не лише яйця та цукор. Болгарія просить ЄС обмежити імпорт ще одного українського товару
Тахов: Надходження українського меду «за дуже низькими цінами» чинить великий тиск на ціни болгарського меду
фото з відкритих джерел

Раніше Болгарія просила Єврокомісію захистити своїх виробників від надмірного імпорту яєць з України

Болгарський міністр сільського господарства й продовольства Георгій Тахов звернувся до Європейської комісії з проханням «вжити заходів для захисту від імпорту меду з України». Про це повідомляє BTA.

Під час засідання Ради ЄС з питань сільського господарства й рибальства Тахов заявив, що імпорт українського меду перешкоджає збуту місцевої продукції.

За його словами, надходження українського меду «за дуже низькими цінами» на європейський ринок чинить великий тиск на ціни болгарського меду.

Водночас таке прохання Болгарії підтримала й Румунія.

Тахов додав, що протягом січня-жовтня 2024 року обсяги імпортованого українського меду в Болгарію зросли на понад 30%, порівняно з аналогічним показником 2023, передає міністерство.

Раніше Болгарія зверталася до Європейської комісії з проханням захистити своїх виробників від надмірного імпорту яєць з України. «Болгарія вимагає від Єврокомісії задіяти захисний механізм щодо болгарських виробників яєць у зв'язку з надмірним імпортом з України», – заявив Тахов.

Нагадаємо, з 2 липня ЄС повернув мита на українських яйця та цукор. Про це повідомив Генеральний директорат сільського господарства та сільського розвитку Єврокомісії.

Імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою.  Для яєць цей середній показник становить понад 23 тис. тонни та 262 тис. тонн для цукру.

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Теги: міністр торгівля імпорт Румунія ринок Болгарія мед

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