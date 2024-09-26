У світі дорожчає, а в Україні дешевшає: що відбувається із цінами на цукор

Світовий ринок цукру демонструє значне зростання цін, зокрема, через засуху в Бразилії, яка серйозно вплинула на врожайність цукрової тростини

Деякі заводи в Україні вже почали знижувати ціни з попередніх 21,50-22 грн/кг до 21 грн/кг

Внутрішні ціни на український цукор знижуються через торговельні обмеження з ЄС. Водночас вартість цукру на світовому ринку зростає. Про це свідчать дані сільськогосподарського кооперативу «ПУСК», створеного в межах Всеукраїнської аграрної ради.

«Український цукор переважно залишається на внутрішньому ринку через обмежений експорт. Спроби постачати продукцію до Туреччини, Македонії та інших країн поки що не дозволяють суттєво розвантажити запаси. Через торговельні обмеження з ЄС, які триватимуть до 2025 року, Україна стикається з труднощами експорту цукру», – зазначають у кооперативі.

Аналітики вважають, що деякі заводи в Україні вже почали знижувати ціни з попередніх 21,50-22 грн/кг до 21 грн/кг. Прогнозується, що гуртові ціни від заводів можуть знизитися до 18-19 грн/кг у вересні-жовтні через перенасичення внутрішнього ринку.

Водночас світовий ринок цукру демонструє значне зростання цін, зокрема, через засуху в Бразилії, яка серйозно вплинула на врожайність цукрової тростини.

«Додатково ситуацію ускладнили масштабні пожежі, що пошкодили від 5% до 8% посівних площ. Це призвело до суттєвого зростання вартості цукру на світових біржах», – пояснили у «ПУСК».

Як відомо, 2 липня ЄС повернув мита на українських яйця та цукор. Імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою.

Мита у розмірі 89 євро за тонну діятимуть до кінця 2024 року. На першу половину 2025 року встановлюються квоти на цукор та яйця.

Нагадаємо, в Україні третій тиждень поспіль дорожчають помідори. Також у вересні подорожчали курячі яйця.

До слова, через повномасштабне вторгнення в Україну часто заїжджає неконтрольований імпорт під виглядом гуманітарної допомоги. Зокрема це молочна і м'ясна продукція. Після споживання консервів з однієї таких партій двоє людей у Миколаївській та Київській областях захворіли на ботулізм. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів очільник відомства Сергій Ткачук.