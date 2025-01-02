ЄС продовжує купувати російську металопродукцію, яку можна замінити українським імпортом

Україна, як майбутній член ЄС, має усі можливості для заміщення продукції не тільки російських виробників на європейському ринку, але й китайських та турецьких

Влада має докладати більше зусиль для захисту українських виробників на ринках ЄС і США – директор GMK Center

Україна дуже залежить від зовнішньої підтримки, а також від позицій своїх виробників на світових ринках. Тому владі потрібно активізувати зусилля, щоб посилити ці позиції, зокрема — домогтися скасування торгівельних обмежень у ЄС та США на нашу продукцію, а також посилення санкцій проти російської продукції. Про це розповів директор GMK Center Станіслав Зінченко.

«Закінчується третій рік війни, а Євросоюз за 10 місяців цього року імпортував практично 5 млн тонн металургійної сировини з російської федерації, на суму більше ніж $2,5 млрд! При цьому вони імпортували, наприклад, 1 млн тонн чавуну. А з України імпорт чавуну зменшився. А могли б купувати у нас – потужності українських підприємств не дозавантажені», – вказав експерт.

Він підкреслив, що Україна, як майбутній член ЄС, має усі можливості для заміщення продукції не тільки російських виробників на європейському ринку, але й китайських та турецьких. Але потрібно активізувати зусилля влади щодо укріплення наших позицій.

«Ми майбутній член ЄС, і дуже важлива підтримка для нас – це закупівля української продукції. Тому що в ЄС все ще ставляться до України як до третьої країни, а не як до майбутнього члена. Наші партнери в ЄС могли б нам допомогти тим, що продовжили б зняття мит та торгівельних обмежень на експорт української продукції. Це важливо у 2025 році і у наступних роках», – підкреслив Зінченко.

Також, на його переконання, дуже важливо долучити всі українські підприємства до фінансування з європейських фондів декарбонізації, щоб українська промисловість провела зелену трансформацію аналогічно до європейської, та досягти відтермінування дії екологічного податку СВАМ.

«Те, що робить уряд, не все є публічним. Є зусилля, сконцентровані на воєнній допомозі та фінансуванню. Але потрібно збільшувати зусилля стосовно торгівельних перемовин, де наша позиція досить слабка. Перемовини стосовно скасовування торгівельних бар’єрів, скасовування вуглецевого мита або не ведуться, або ведуться неактивно. Те ж саме – у Сполучених Штатах. Так, Україна не є сильною державою, що може дискутувати на рівних. Але всі країни це роблять, і маленькі, і великі. Тобто, питання активних перемовин – це питання до наших посольств та Міністерства економіки. Де активна позиція на захист українського експорту, на підтримку української промисловості? На жаль, навіть і публічно ви її не чуєте, як і я її не чую», – резюмував експерт.

Раніше видання The Insider опублікувало дослідження, що близькі до правителя РФ Володимира Путіна мільярдери продовжують заробляти на експорті товарів на Захід, оминаючи санкції.

Для цього вони використовують лазівку, яка дає змогу компаніям працювати на ринках ЄС, якщо частка акцій у бізнесменів, які потрапили під санкції, становить менше ніж 50%. Зокрема, мільярдні прибутки від торгівлі з ЄС отримують найодіозніші російські олігархи – Геннадій Тимченко, Алішер Усманов, Олег Дерипаска та Володимир Лісін.