У компанії «Вінницягаз» попереджають населення про перевірки лічильників

Показання газових лічильників урегулює інвентаризація з фотофіксацією

З квітня по липень поточного року АТ «Вінницягаз» провів інвентаризацію показань газових лічильників 121 тис. споживачів. Це лише чверть від потреби, тож робота продовжується. Контрольне зняття показань здійснюється контролерами з фотофіксацію даних лічильників за допомогою мобільного додатку. Процедура дозволяє привести показання та нарахування за особовими рахунками у відповідність до фактичного споживання газу. Робота проводиться з врахуванням вимог карантину.

АТ «Вінницягаз» згідно вимог Кодексу ГРМ має здійснити контрольне зняття показань лічильника споживача не рідше одного разу на шість місяців. Процес інвентаризації з фіотофіксацією даних на лічильнику здійснюється працівниками компанії за допомогою спеціального мобільного додатку. Дані одразу передаються до клієнтської бази компанії за особовим рахунком клієнта. Все триває кілька секунд за умови забезпечення споживачами доступу до приладів обліку представникам АТ «Вінницягаз».

«Відповідно до вимог чинного законодавства працівники Оператора ГРМ мають право безперешкодного та безкоштовного доступу для виконання своїх функцій до земельних ділянок та об’єктів незалежно від форми власності. Відтак, закликаємо споживачів забезпечувати вільний доступ контролерів до приладів обліку газу. Це прискорить процес інвентаризації та урегулювання нарахувань», – наголошує директор комерційний АТ «Вінницягаз» Олександр Товмач.

Нестійка та часто неточна передача показань лічильників споживачами породжує технічні збої при їх врахуванні системою. Зокрема, поширеними є випадки, коли споживачі передають показання лічильників газу в рази нижчі від фактичного споживання або навпаки – вказують більшу кількість кубів від спожитих. Як наслідок – дисбаланс в роботі системи, обліку спожитого газу та нарахуваннях. Особливо гострою є потреба дисципліни в обліку газу в умовах вільного ринку газу та функціонування значної кількості постачальників.

Для усунення розбіжностей АТ «Вінницягаз» закликає споживачів передавати показання лічильників відповідно до об’єму фактично спожитого газу та у встановлені строки – з 1 по 5 число щомісяця. Найбільш популярними сервісами для передачі показань є Особистий кабінет на сайті 104.ua та чат-бот 7104ua у месенджері Viber. Сервіси можуть обслуговувати до 25 особових рахунків з одного пристрою. Це дозволяє вирішувати не лише власні «газові» справи, а й допомогти рідним і близьким.

На підтвердження спожитих обсягів одночасно з передачею показань щомісяця можна передати фото актуальних показань лічильника через Viber.

Це не виключає необхідність перевірки даних контролером у встановленому порядку, але гарантує врахування системою переданих даних.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, орієнтовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і більше 8 млн. споживачів газу.