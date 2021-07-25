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    На популярному курорті виник дефіцит кисню для хворих на Covid-19

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    Індонезія переживає загострення захворюваності штамом Delta - На популярному курорті виник дефіцит кисню для хворих на Covid-19
    Індонезія переживає загострення захворюваності штамом Delta
    Фото: abc.net.au

    На Балі експортуватимуть кисень з Китаю та США

    Через загострення ситуації з інфікуванням коронавірусом в Індонезії, популярні серед туристів острови Ява та Балі стикаються з нестачею кисню для хворих на Covid-19. Як повідомляє АВС, у Індонезії рівень смертності від епідемії втричі перевищує середній показник у світі. Балі, поряд з головним островом Індонезії Явою та 15 іншими регіонами, підпадає під жорсткі обмеження щодо коронавірусу, термін дії яких закінчується в неділю. Уряд обговорює питання щодо їх продовження.

    Дебати щодо подальших кронавірусних обмежень розкололи суспільство: експерти у галузі охорони здоровʼя наполягають на їх продовженні, в той час як групи роботодавців погрожують масовими звільненнями у випадку продовження локдауну.

    За офіційними даними, в Індонезії, четвертій за чисельністю населення країні, було зафіксовано понад 3 мільйони заражень коронавірусом та 80 598 смертей. Спалах, зумовлений варіантом Delta, поки ще не демонструє тренду на згасання.

    «У нас дефіцит кисню з 14 липня, і з кожним днем він стає критичним через сплеск нових випадків», – заявив у п'ятницю керівник агентства охорони здоров'я Балі Кетут Сур'яя.

    Пан Суряя заявив, що в четвер пацієнтам на Балі було потрібно 113,3 тонни кисню, тоді як лікарні мали лише 40,5 тонни. Нестача кисню спостерігалася і на сусідній Яві. Уряд почав імпортувати поставки кисню з таких країн, як США та Китай.

    Нагадаємо, що минулого тижня внаслідок потужного шторму в центральній частині Індонезії загинуло щонайменше 24 особи.

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    Теги: США Китай Індонезія уряд дебати населення коронавірус
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    На популярному курорті виник дефіцит кисню для хворих на Covid-19