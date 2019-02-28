У Немирові сталося п’яне ДТП



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Триває слідство, яке з'ясує обставини ДТП

26 лютого у Немирові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі «ВАЗ 2108» та «Volkswagen Passat». Внаслідок аварії один з водіїв отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні.Під час медичного освідування водія ВАЗу поліцейські встановили, що він перебував за кермом в стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП Вінниччини.

Попередньо, 34-річний водій автомобіля «ВАЗ 2108», не надавши перевагу в русі, допустив зіткнення з автомобілем «Volkswagen», що рухався по головній дорозі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав 35-річний водій іномарки. Він з травмою голови госпіталізований до районної лікарні.

Під час освідування з’ясувалось, що водій «ВАЗу» керував машиною в стані алкогольного сп’яніння. Автомобілі поміщено на арештмайданчик.

Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких буде встановлена остаточна причина аварії.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України(порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.