У райцентрі на Вінниччині оголосили карантин через кір



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Школярі Літина не навчатимуться до 10 березня

У Літині, що на Вінниччині, через поширення захворюваності на кір у місцевих школах скасували заняття до 10 березня.

Про це повідомляє прес-служба Літинської РДА.

У райдержадміністрації під головуванням першого заступника голови РДА Лариси Кримковської відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. На розгляд комісії було винесено питання щодо захворюваності на кір в Літинському районі і заходи профілактики даного захворювання.

На засіданні комісії були присутні заступник голови РДА Валентина Захаревич, начальник Літинського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області Михайло Липкань, начальник відділу освіти райдержадміністрації Тетяна Гордійчук, директори шкіл смт. Літин, завідуючі дошкільних навчальних закладів смт. Літин, заступник головного лікаря КНП «Літинський районний центр ПМСД» та заступник головного лікаря КНП «Літинська центральна районна лікарня».

На засіданні комісії було повідомлено про кількість дітей, у яких виявили інфекційне захворювання кір в навчальних закладах смт. Літин.

В результаті обговорення було прийнято рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації: закрити на карантин Літинську СЗШ I-III № 1 та Літинську СЗШ I-III № 2.

Період карантину з 27.02.2019 року по 10.03.2019 року.

Нагадаємо, що на кір з 28 грудня 2018 року до 22 лютого цього року в Україні захворіли 24 тисячі 42 людини.

Зазначимо, що з 21 лютого у Рівненській області заборонено допуск в дитячі організовані колективи дітей, які не щеплені проти кору.

З 11 лютого у Мукачеві нещепленим дітям заборонять відвідувати школи та садочки.

Минулого тижня у Львівській області розпочалася масова вакцинації школярів від кору.

Також тиждень тому у Києві зафіксували першу смерть від кору.