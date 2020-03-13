У Вінниці госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус



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Швидкий тест на коронавірус показав негативний результат

Сьогодні, 13 березня, у Вінниці до інфекційної МКЛ №1 госпіталізували 25-річну жінку з підозрою на коронавірус.

Про це повідомляє місцеве видання Місто.

Завідувач відділу Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України Степан Томин повідомив, що швидкий тест на коронавірус показав негативний результат. Медик зазначив, що для більшої впевненості скерували матеріали для дослідження у Київ. Результати орієнтовно будуть відомі у 16-17 березня.

«Через 10-11 днів після того, як жінка повернулася з Польщі, в неї з’явилися симптоми ГРВІ. Її госпіталізували в інфекційне відділення МКЛ №1, зараз вона під медичним наглядом. Надається адекватне лікування, відповідно до її стану, стан не критичний. З метою виключення чи підтвердження саме коронавірусу додатково досліджуються матеріали у вірусологічній референт-лабораторії Києва. Одночасно вони тестуються в лабораторії вінницького обласного лабораторного центру МОЗ на інші збудники ГРВІ, такі як грип, парагрип, аденовірус та інші. Такі заходи проводимо у зв’язку з тим, що жінка відвідувала Польщу, де зараз реєструється дуже багато випадків корона вірусу», – зазначив Степан Томин.

Нагадаємо, в Україні і Києві ввели обмеження для упередження можливого розповсюдження захворювання на коронавірус.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

У світі станом на ранок 13 березня зареєстровано 134,829 випадків коронавірусної інфекції.