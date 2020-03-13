Про пандемію коронавірусу та бездіяльність української влади

Борислав Береза Народний депутат 8 скликання

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бути президентом, бути моновладою - це відповідальність. Головне не впасти під її вагою. Може і розчавити

Мовою оригіналу

Что мы ждем от государства? Обеспечение наших прав и свобод, обеспечение защиты и безопасности, защиты нашей частной собственности. А еще государство обязано заниматься храной здоровья своих граждан.

«Охрана здоровья обеспечивается государственным финансированием соответствующих медико-санитарных, социальноо-экономических и оздоровительно-профилактических программ», – это статья 49 Конституции Украины. Поэтому то, что сейчас нет в достатке тестов на коронавирус, отсутствует программа помощи пожилым людя, которые находятся в зоне риска, и то, что нет абсолютно никакой публичной стратегии по обеспечению охраны здоровья - лишь показывает некомпетентность власти в целом и каждого профильного чиновника отдельно. И показывает, что это руководство не в состоянии выполнить положении главного Закона Украины.

Напоминаю, что когда многие эксперты и политики, и я так же, предупреждали о приближающейся угрозе эпидемии, то от представителей #моносброда мы слышали о коронабесии и о то, что эпидемия коронавируса - это маркетинговый ход. Именно в период кризиса максимально видна перманентная растерянность, не компетентность и не подготовленность власти к решению проблем. И даже сегодня, вместо четких действий, как например создание карантинов, создание колл-центров, которые смогут отвечать на вопросы по коронавирусу, создание протоколов по действиям в рамках приближающегося финансового кризиса, руководство Украины молчит. Молчит и бездействует, как и в ситуациях с Оманом, с авиатрагедией над Тегераном и в истории с протестами в Новых Санжарах. Власть реагирует лишь на события, а не формирует повестку. Импотентная власть растеряна и не готова даже записать видосик. Но и видосиком тут ситуацию не исправить. И это сегодня самое главное. А ведь от их действий зависят жизни украинцев и выживание государства. И это не красивые слова, а факт. Поэтому, когда кто-то не способен справиться с проблемой, то он зовет на помощь людей со знанием, с видением, с опытом и с планом, что надо делать. Хотя можно действовать, как действует Зеленский и его прислуга. Вернее бездействовать и ждать. Но в результате этого эпидемиологического кризиса и есть угроза, что итог увидят не все. И ответственность за это будет на Зеленском, Ермаке и сформированный ими Кабмин. Быть президентом, быть моновластью - это ответственность. Главное не рухнуть под ее тяжестью. Может и раздавить.

Джерело: блог Борислава Берези

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