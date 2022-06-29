У Вінниці інженери створили мобільну сонячну електростанцію для ЗСУ (фото)

Установка здатна працювати впродовж доби та видавати потужність у 200-300 Вт

Компанія KNESS, яка має завод у Вінниці, представила розробку, яка допоможе українським захисникам на передовій. Інженери створили автономну мобільну сонячну станцію на колісній базі. Установка здатна одночасно живити кілька споживачів загальною потужністю до 3 кВт. Про це повідомив заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний.

«До станції можна підключати праску, мобільний телефон, електрочайник, холодильник, кондиціонер, або спеціалізовані електроприлади, як от, наприклад, радіостанція. Мобільна сонячна станція може працювати при мінімальному сонячному випромінюванні (в хмарний день чи в легкому затінені). Слід також зазначити, що вона абсолютно мобільна та не потребує додаткового обслуговування – все розраховано на те, щоб працювати статично: сонце світить зверху – батареї заряджаються – електроенергія йде. Треба лише увімкнути перемикач, щоб все запрацювало», – зазначив Очеретний.

За словами чиновника, наразі фахівці опрацьовують зворотній зв'язок від користувачів та оптимізують характеристики установки під потреби.

Установка здатна працювати впродовж доби та видавати потужність у 200-300 Вт (без урахування підзарядки від сонця). Процес роботи безперервний – інвертор виконує функцію змішування електроенергії, тому одночасно може давати заряд на акумулятори і якщо є надлишкова потужність від сонця, живити прилади.

За потреби інвертор може заряджатися від дизельного генератора і від загальної мережі, якщо є така можливість. Основною перевагою установка є те, що вона працює абсолютно безшумно, що дуже важливо в польових умовах.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що у Запорізькій області російські окупанти демонтували та вивезли найбільшу в Україні сонячну електростанцію. Сонячна електростанція Тоkmak Solar Energy розташовувалась у селі Нове неподалік Токмака.

Однак згодом співвласник сонячної електростанції Тоkmak Solar Energy, спецпредставник міністра закордонних справ з економічної дипломатії Олександр Рєпкін спростував інформацію про те, що російські окупанти розібрали й вивезли СЕС. Він зазначив, що це працівники електростанції проводили ремонтні робити і знімали пошкоджене обладнання, щоб уникнути пожежі.



