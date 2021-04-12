У Вінниці із Південного Бугу витягли труп чоловіка

Ні вік загиблого, ні обставини його смерті поки не відомі

У Вінниці 11 квітня близько 11:46 із Південного Бугу витягли тіло чоловіка. Труп побачили перехожі в річці поблизу вулиці Гліба Успенського. На місце події викликали рятувальників.

Як повідомляють у пресслужбі ГУ ДСНС у Вінницькій області, бійці ДПРЧ-4 витягли тіло чоловіка на берег.

Але ні вік загиблого, ні обставини його смерті поки не відомі. Встановити, чому загинула людина, мають правоохоронці.

Тим часом, 6 квітня у селі Джурин, Шаргородської громади, у місцевому ставку втопилася жінка. Її тіло виявили місцеві жителі, до приїзду правоохоронців самотужки дістали загиблу з водойми. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Вінницькій області.

«Виклик надійшов о 14:00 годині про те, що в місцевому ставку села Джурин, було виявлено тіло загиблої жінки. Встановлено, що загибла 1964 року народження, місцева жителька. Тіло з води вилучили місцеві жителі до приїзду поліції», – повідомили у пресслужбі.

Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу для встановлення обставин всіх смерті.