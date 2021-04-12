  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    У Вінниці із Південного Бугу витягли труп чоловіка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Вінниці із Південного Бугу витягли труп чоловіка
    Фото ДСНС у Вінницькій області

    Ні вік загиблого, ні обставини його смерті поки не відомі

    У Вінниці 11 квітня близько 11:46 із Південного Бугу витягли тіло чоловіка. Труп побачили перехожі в річці поблизу вулиці Гліба Успенського. На місце події викликали рятувальників.

    Як повідомляють у пресслужбі ГУ ДСНС у Вінницькій області, бійці ДПРЧ-4 витягли тіло чоловіка на берег.

    Але ні вік загиблого, ні обставини його смерті поки не відомі. Встановити, чому загинула людина, мають правоохоронці.

    Тим часом, 6 квітня у селі Джурин, Шаргородської громади, у місцевому ставку втопилася жінка. Її тіло виявили місцеві жителі, до приїзду правоохоронців самотужки дістали загиблу з водойми. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Вінницькій області.

    «Виклик надійшов о 14:00 годині про те, що в місцевому ставку села Джурин, було виявлено тіло загиблої жінки. Встановлено, що загибла 1964 року народження, місцева жителька. Тіло з води вилучили місцеві жителі до приїзду поліції», – повідомили у пресслужбі.

    Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу для встановлення обставин всіх смерті.

    Теги: ДСНС смерть на воді Вінниччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies