Covid-19 на Вінниччині: в області продовжують лікуватися 20377 пацієнтів

Від ускладнень, спричинених Covid-19, за добу померли 16 людей.

Летальних випадків від ускладнень цієї хвороби на Вінниччині зафіксовано 1296.

У Вінницькій області за добу зафіксували 143 нових випадки захворювання на коронавірус. Це на 16 більше, аніж днем раніше. Такі дані Системи моніторингу поширення епідемії РНБО України станом на ранок 12 квітня.

За останню добу від коронавірусу одужали 319 осіб. Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 16 людей.

Загалом, від початку пандемії у Вінницькій області на коронавірус захворіли 62999 людей. З них одужали 41326 осіб. Продовжують лікуватися 20377 пацієнтів.

Летальних випадків від ускладнень цієї хвороби на Вінниччині зафіксовано 1296.

Тест на коронавірус можна здати у п’яти Центрах первинної медико-санітарної допомоги Вінниці, міських клінічних лікарнях №1 і №2 та у пологових будинках №1 і №2. У цих закладах тестування роблять лише за направленням лікаря.

Тим часом, 7 856 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 12 квітня 2021 року, повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 355 дітей та 119 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 770 осіб;

летальних випадків – 287;

одужало – 5 355 осіб;

здійснено тестувань за добу – 40 109 (зокрема методом ПЛР – 20 831, методом ІФА – 6 133, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 145).