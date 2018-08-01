У Вінниці облаштують нову мистецьку локацію



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Нове життя саду Коцюбинського

Вже восени на території одного з музеїв міста з’явиться «Мистецький сад Михайла Коцюбинського». Проект ініціювали самі музейники і вже розпочали ремонтні роботи на території.

Про створення відкритої локації «Мистецький сад Михайла Коцюбинського» музейники повідомили на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Тут у майбутньому відбуватимуться майстер-класи, творчі зустрічі та інтерактивні екскурсії.

Наразі територію музею розчистили від чагарників та самонасіяних кущів і працюють над вирівнюванням стін штукатуркою:

«Як ви можете бачити з фотографій, та й, думаю, ви у нас були, ці господарські споруди мають досить непривабливий вигляд. Зведення забору – це досить дороговартісне задоволення, тому кущі, які там росли, просто закривали від очей стіни. На сьогодні здійснено перший етап робіт з підготовки до штукатурення стін (це будуть робити наші партнери – ЖК «Туркіш Сіті», які приємно вразили нас оперативним відгуком до співпраці). На жаль, погодні умови поки не сприяють здійсненню робіт, – прокоментувала Vежі хід робіт головна бухгалтерка музею Анна Андрушко, яка нещодавно стала однією із учасниць програми Фонду родини Богдана Гаврилишина «Молодь змінить Україну».

Анна додає, що у музеї давно була ідея створення такої локації, яка буде відкрита і сповна виконуватиме мистецькі функції, а також стане зоною відпочинку для відвідувачів закладу.

Участь у програмі «Молодь змінить Україну» стала стимулом до дій. Як розповідає Анна, три проекти-переможці програми з Вінниці отримають частину фінансування на власні проекти, а результати будуть відомі вже 18 серпня. Проте музейники у будь-якому випадку планують реалізовувати цей мистецький проект і «відкрити» дану локацію орієнтовно 17 вересня.

Вже після того, як стіни підготують до роботи, в активну фазу створення мистецького саду підключитьсяГО «Лабораторія актуальної творчості» разом з Олександром Никитюком. Приблизна довжина всієї огорожі на території музею – 100 метрів, наразі митці працюватимуть на частині, яка займає близько 20-30 метрів: на стіні художники зобразять сюжети з творів Коцюбинського, але якщо у когось є якісь цікаві ідеї, то ми завжди готові вислухати.

Джерело: VЕЖА