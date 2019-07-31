У Вінниці показали документальний фільм про історію сучасної рабині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

30 липня, до Всесвітнього дня з протидії торгівлі людьми у кінотеатрі «Родина» демонстрували документальний фільм «Жінка в полоні».

«Жінка в полоні» – це угорський документальний фільм режисера Бернадетт Туза-Ріттер. У 2017 році він зібрав найбільше переглядів на Docs for Sales на Міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі.

Героїня стрічки – Маріш, 53-річна жінка, яку більше десяти років експлуатували у звичайній угорській родині, піддавали моральним та фізичним знущанням. Вона позбавлена спілкування з власною донькою. Але, набравшись сміливості, жінка вирішує боротись за свободу.

«На жаль, у світі існує таке явище, як торгівля людьми. Але якщо люди будуть більше обізнані, будуть розуміти, що не можна це замовчувати, що треба намагатися з кимось це проговорити, можна знайти вихід з таких ситуацій, і відповідні служби мають допомагати у цьому. Тому сьогодні, у Всесвітній день з протидії торгівлі людьми, у місті було кілька майданчиків, де вінничанам і гостям міста розповідали, як запобігти цьому, як правильно поводитися людині в таких випадках. Ми спільно маємо діяти в інтересах того, щоб люди мали рівні права», – зазначила заступник Вінницького міського голови Галина Якубович перед початком кіносеансу.

У рамках інформаційної кампанії до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми інформаційно-консультативні пункти працювали біля центрального ринку та на залізничному вокзалі, де розповідали про ризики бути втягнутими в експлуатацію та способи отримання допомоги жертвам торгівлі людьми.

За даними Міжнародної організації з міграції за роки незалежності України від торгівлі людьми постраждало понад 230 тис. осіб. У Вінницькій області статус постраждалих від торгівлі людьми отримали 64 особи, з них 27 – у Вінниці.