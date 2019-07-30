В Україні 165 дорослих і п’ятеро дітей постраждали від торгівлі людьми з початку року



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Найбільш поширеною формою торгівлі людьми стала трудова експлуатація

170 українців постраждали від торгівлі людьми у першому півріччі 2019 року, в тому числі 98 чоловіків, 67 жінок, троє неповнолітніх і двоє малолітніх дітей. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції.

За словами начальника департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Нацполіціі Артема Крищенка, протягом перших шести місяців 2019 року поліцейські виявили 214 кримінальних злочинів, передбачених статтею 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу.

В межах 190 кримінальних проваджень цієї категорії слідчі повідомили про підозру особам, що їх вчинили.

Досудове розслідування вже закінчено за 104 кримінальними провадженнями, відкритим за фактами торгівлі людьми.

Також наголошується, що в 1-му півріччі поліцейські викрили 4 організовані групи, які діяли в сфері торгівлі людьми, діяльність яких поширювалася на території 5 областей і Києва.

Найбільш поширеною формою торгівлі людьми стала трудова експлуатація.

Крім того, на сьогодні слідчими розпочато 3 кримінальні провадженнями за фактами торгівлі дітьми.