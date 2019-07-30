Вінницький дитячий будинок сімейного типу поповнився ще двома дітьми



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До родини приєдналися брат і сестра – 8-річна Олександра і 10-річний Святослав

У грудні минулого року у Вінниці було створено перший дитячий будинок сімейного типу в рамках державної урядової програми. Спочатку на виховання було прийнято троє дітей. Сьогодні, 30 липня, до родини приєднались ще двоє дітей (братик і сестричка) – 8-річна Олександра та 10-річний Святослав.

Батько сімейства Віталій та мати Ганна мають двох власних дітей. Давно мріяли взяти у свою родину дітей, які позбавлені батьківського піклування. Перші троє прийомних дітей уже адаптувались в нових умовах життя. Вони вже й познайомились із братиком та сестричкою, які поповнять їхню велику родину.

Сьогодні Віталій і Ганна спілкувались із заступником Вінницького міського голови Галиною Якубович.

«Ви робите дуже важливу справу. Ми неодноразово були у вашій сім’ї, і по відгуках ваших старших дітей ми знаємо, що їм у вас подобається, їм затишно. Хочу подякувати, що ви погодились влаштувати до себе ще двох діток. Вони потрапили в складну життєву ситуацію, але ми маємо надію, що у вашій родині вони матимуть родинне тепло, яке так необхідне діткам, матимуть не тільки спільний дім, але й любов, увагу, турботу, піклування, взаємодопомогу, відчують, що у них є справжня сім’я», - сказала Галина Якубович.

Після підписання усіх необхідних документів Віталій та Ганна вже зможуть забрати дітей, які з нетерпіння чекають свого переїзду. У великому будинку вони спробують розпочати нове життя.

До речі, будинок для родини придбали за кошти державної субвенції та місцевого бюджету. Це двоповерхова будівля на Старому місті загальною площею понад 250 квадратних метрів. У кожної дитини є власна кімната. Біля будинку є садок, на подвір’ї – альтанки та гараж. Також є присадибна ділянка, де вирощують городину.

Окрім щомісячної фінансової підтримки, яка передбачена на державному рівні для будинків сімейного типу, ця сім’я отримає від міської ради одноразову допомогу у вигляді 10 тисяч гривень на кожну нову прийомну дитину.