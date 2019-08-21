У Вінниці підбили підсумки проекту з розвитку Хабу «Місто змістів» за півтора року



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20 серпня у Вінниці відбувся форум-дискусія «Творимо «Місто змістів» у партнерстві», в якому взяли участь представники громадських організацій Вінниці.

На заході підбили підсумки проекту «Місто зі змістом: простір комунікації та партиципації». Найціннішим його результатом є формування середовища громадських організацій, які об’єднались у Спілку вінницьких ГО «Мережа «Місто змістів», щоб спільно розвивати Хаб як платформу для взаємодії та діалогу. Наступний етап – активізація системної співпраці громадянського суспільства з Вінницькою міською радою на базі Хабу.

Проект «Місто зі змістом: простір комунікації та партиципації» стартував у березні 2018 року і передбачав розробку Стратегії розвитку Хабу «Місто змістів», Меморандуму про співпрацю влади і громади, розробку бренду та логотипу Хабу, бізнес-моделі його роботи, створення комунікаційної стратегії, виготовлення промобуклетів про Хаб, відеороликів та запуск веб-сайту.

Всі ці «інтелектуальні продукти» були створені завдяки спільній роботі громадських організацій Вінниці та КП «Інститут розвитку міст», який є основним виконавцем цього проекту та власне гранто¬отримувачем. Завдяки підтримці від канадців вдалось залучити фахових всеукраїнських експертів, які власне і допомогли розробити вище зазначені документи, проводили консультації та організовували стратегічні сесії.

«Я можу впевнено сказати, що ті очікування, які були в мене у 2014 році, справдились. Як і у багатьох інших містах на той час, громадські організації не були готові до об’єднання, вони більше конкурували між собою і всіх цікавило те, хто ж буде тут керувати. Тоді було прийнято рішення, що організацію цього простору має очолити підприємство Вінницької міської ради. Адже, по великому рахунку, заданням Хабу був діалог між громадськими організаціями, представниками органів місцевого самоврядування, державної влади, суспільством, членами територіальної громади і не тільки. Я дякую Аліні Дяченко і команді Інституту розвитку міст, що вони достатньо серйозно підійшли до організації цього проекту, потім долучились громадські організації, наразі їх 33. Я думаю, що на цьому не потрібно зупинятись, треба рухатись вперед», - сказав Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Наразі до складу Спілки ГО «Місто змістів» входить 33 громадські організації Вінниці, які є досить активними та дієвими, та які є найбільшими користувачами Хабу, реалізовують тут численні проекти, проводять заходи та активно працюють як члени Спілки. Для управління Спілкою «Місто змістів» та власне побудови співпраці з Вінницькою міською радою утворена Координаційна Рада ГО у складі 9 осіб з громадських організацій.

«Якби не було цього простору, то багато заходів не були б реалізовані. Це однозначно сприяло розбудові спроможності громадських організацій нашого міста, а далі стало поштовхом для об’єднання. Інститут розвитку міст активно залучав громадські організації до процесу. Ми намагалися напрацювати певні правила: як цей простір буде функціонувати, як громадські організації тут зможуть проводити свої заходи, як забронювати місце тощо. Далі з’явилася ідея об’єднатися в громадську спілку для ГО. Ми багато дискутували про партнерство між міською владою і громадськими організаціями. Вже зараз ми маємо свої механізми роботи і на даному етапі готові до наступного кроку – розбудови партнерства на рівні громадянського суспільства і міської ради», – зазначила голова Спілки ГО "Місто змістів" Олександра Лиса.

Загалом у Хабі відбулось майже 650 заходів різних громадських організацій, міжнародних інституцій та департаментів міської ради, які також активно використовують Хаб для проведення публічних подій, конференцій, круглий столів тощо. Після цього відбулась панельна дискусія «На шляху до ефективного партнерства влади і громади у Вінниці» за участі Вінницького міського голови Сергія Моргунова, експерта проекту «ПРОМІС» Ігоря Лепьошкіна, голови Спілки ГО «Місто змістів» Олександри Лисої та експертки з питань інтегрованого розвитку Софії Мельник (Візія «Сильна громада»).

Проект «Місто зі змістом: простір комунікації та партиципації» був підтриманий грантом від Федерації канадських муніципалітетів у рамках проекту «Партнерство для розвитку міст (ПРОМІС).

«Я заздрю Вінниці, що у вас міська влада і Сергій Моргунов розуміють важливість створення такого гарного простору, інструменту, який дає можливість співпрацювати владі та громаді. Співпраці в такому вигляді як у Вінниці немає в інших містах, і ми вже розповсюджуємо інформацію про вас серед наших міст-партнерів, як кращу практику. Ця ініціатива – одна із тих, яку ми успішно впроваджуємо у Вінниці завдяки активній позиції влади, громади і бізнесу. Все за що береться місто Вінниця – виходить дуже добре», – вважає експерт проекту «ПРОМІС» Ігор Лепьошкін.

Наступним етапом проекту – активізація системної співпраці громадянського суспільства з Вінницькою міською радою та визначення системи моніторингу ефективності роботи Хабу «Місто змістів».