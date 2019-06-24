У Вінниці призначили нового керівника поліції



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Виконуючим обов'язки керівника поліції Вінничини став полковник поліції Руслан Мороз, який з 2014 року керував добровольчим підрозділом

Новим керівником поліції Вінницької області призначено Руслана Мороза, який до цього часу виконував обов'язки заступника начальника поліції.

Про це на брифінгу заявив голова Нацполіції Сергій Князєв, коментуючи розвиток подій щодо ситуації з побиттям Олександра Комарніцького, який помер в лікарні, повідомляє «Укрінформ».

«Сьогодні буде призначений виконуючим обов'язки керівника поліції Вінничини полковник поліції Мороз Руслан Олександрович, який з 2014 року керував добровольчим підрозділом Вінничини, кілька років був в зоні АТО, ООС, а зараз на нього покладені функції заступника керівника поліції області, а саме - щодо поліції превенції», - сказав Князєв.

Князєв уточнив, що за його наказом, підготовлені матеріали щодо звільнення заступника начальника обласної поліції Сергія Сокиряна з займаної посади і водночас - із лав Нацполіції.

«Моїм наказом сьогодні призначений на посаду замість полковника Сокиряна заступником начальника Головного управління (поліції Вінничини - ред.), враховуючи такі обставини, призначено полковника Мандриковича Ігоря Михайловича, який до сьогоднішнього дня працював керівником підрозділу внутрішньої безпеки у Вінницькій області. Тобто, за профілем він буде відповідати за кадрову роботу і виховання», - уточнив голова Нацполіції.

Нагадаємо, у Вінниці майже два тижні тому правоохоронці зупинили чоловіка, у якого виявили гранату РГД-5 із запалом. Один з поліцейських запросив перехожого бути присутнім у якості свідка, однак вінничанин відмовився і «некоректно висловився». Після цього між чоловіками стався конфлікт, поліцейський застосував силу, від чого чоловік впав і вдарився головою об асфальт.

В рамках цієї справи глава Національної поліції Сергій Князєв відсторонив від службових обов'язків чотирьох керівників поліції Вінниччини. Також було оголошено про підозру співробітнику вінницької поліції.

23 червня, після 12-денного перебування у комі, помер член команди «Громадянська позиція» Олександр Комарніцький, якого побили поліцейські.

У рамках цієї справи глава Національної поліції Сергій Князєв відсторонив від службових обов'язків чотирьох керівників поліції Вінниччини. Також було оголошено про підозру співробітнику вінницької поліції.