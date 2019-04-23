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    У Вінниці розпочинається літо. Синоптики прогнозують майже спеку

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    У Вінниці розпочинається літо. Синоптики прогнозують майже спеку

    Прогноз погоди на найближчі дні

    Починаючи з вівторка, 23 квітня, на більшості території України, зокрема на Вінниччині, синоптики прогнозують безхмарну теплу – майже літню – погоду.

    Температура повітря сягатиме з середині тижня 21-23 градусів.

    За даними Укргідрометеоцентру, до кінця тижня нічна температура підніметься до 8-10 градусів, а денна – поступово дозволить залишати куртки вдома. Квітневу спеку гарантуватиме південний і південно-східний вітер.

    Нагадаємо, раніше повідомлялось, у Вінниці вслід за сакурами розквітли магнолії.

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