У Вінниці розпочинається літо. Синоптики прогнозують майже спеку



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Прогноз погоди на найближчі дні

Починаючи з вівторка, 23 квітня, на більшості території України, зокрема на Вінниччині, синоптики прогнозують безхмарну теплу – майже літню – погоду.

Температура повітря сягатиме з середині тижня 21-23 градусів.

За даними Укргідрометеоцентру, до кінця тижня нічна температура підніметься до 8-10 градусів, а денна – поступово дозволить залишати куртки вдома. Квітневу спеку гарантуватиме південний і південно-східний вітер.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, у Вінниці вслід за сакурами розквітли магнолії.