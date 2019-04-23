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    У Вінниці вслід за сакурами розквітли магнолії

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    У Вінниці вслід за сакурами розквітли магнолії

    Справжня весна прийшла у місто

    Завдяки весняному потеплінню у Вінниці розцвіли магнолії. Дерева у біло-рожевих квітах радують вінничан та гостей міста запашним ароматом та привабливим виглядом.

    Цвітіння квітів можно побачити біля Книжки, на Майдані Небесної сотні та біля міської ради. Окремі бутони розкрилися на повну, інші лише починають розпускатися.

    Нaйвищa магнолія у Вінниці знаходиться нa території військового госпіталю. Метрові дерева неабияк приваблюють любителів красивих фото.

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    У Вінниці вслід за сакурами розквітли магнолії
    У Вінниці вслід за сакурами розквітли магнолії
    У Вінниці вслід за сакурами розквітли магнолії
    У Вінниці вслід за сакурами розквітли магнолії
    У Вінниці вслід за сакурами розквітли магнолії
    У Вінниці вслід за сакурами розквітли магнолії
    У Вінниці вслід за сакурами розквітли магнолії
    У Вінниці вслід за сакурами розквітли магнолії
    У Вінниці вслід за сакурами розквітли магнолії
    У Вінниці вслід за сакурами розквітли магнолії
    У Вінниці вслід за сакурами розквітли магнолії
    У Вінниці вслід за сакурами розквітли магнолії
    У Вінниці вслід за сакурами розквітли магнолії
    У Вінниці вслід за сакурами розквітли магнолії
    У Вінниці вслід за сакурами розквітли магнолії
    У Вінниці вслід за сакурами розквітли магнолії
    У Вінниці вслід за сакурами розквітли магнолії
    У Вінниці вслід за сакурами розквітли магнолії
    У Вінниці вслід за сакурами розквітли магнолії

    Тиждень тому на проспекті Космонавтів та по вулиці Порика у Вінниці розквітли японські сакури.

    У минулому році ніжно-білі дерева розпустилися разом з сакурами 14-15 квітня.

    Джерело: Vinbazar

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