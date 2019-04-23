Вінничан запрошують на перегляд фільму «Позивний Зеніт»



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Унікальний своєю хронікальною масштабністю та детальною історією сучасної війни в Україні

У кінотеатрі «Родина» з дугугого по восьме травня показуватимуть цикл фільмів «Позивний Зеніт». Це публіцистично-документальні стрічки, в яких кожен глядач впізнає свого друга, брата, батька, сина, колегу, чоловіка у маршрутці. Серед героїв фільмів є військові вінничани.

«Позивний Зеніт» – це обличчя передової, обличчя новітньої історії України. Учасники АТО, на якій би позиції вони не воювали, почують до болю знайомі їм думки та переживання. Детальна правда про те, як жили і воювали бійці, покаже громадянам України, що треба поважати і цінувати військових, які охороняють мирне життя. Як сказав один з героїв фільмів, війна і в Широкіно, і в Іловайську, і в Авдіївці - скрізь однаково страшна.



Цикл із п’ятьох фільмів «Позивний Зеніт» – унікальний своєю хронікальною масштабністю та детальною історією сучасної війни в Україні. В інформаційному просторі демонструється ексклюзивне вітчизняне кіно, яке гідно представляє армію та ЗСУ. Це іміджево-патріотичний проект.

У фільмі покажуть більше 70 інтерв'ю з військовослужбовцями сімох ротацій добровольчого Зведеного Загону ПС ЗСУ. У Вінниці знаходиться штаб Повітряних Сил, дуже багато героїв національних фільмів «Позивний Зеніт» мешкають у Вінниці та області. Стрічки супроводжуються музикою українських виконавців - Орестом Лютим, гуртом «Крихітка» та Katya Chilly Group. Автори фільмів – Анна Мартиненко та Тетяна Кулаковська.