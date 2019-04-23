У Вінницькій області на всіх округах переміг Зеленський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підсумки президентських перегонів у Вінницькій області

21 квітня відбувся другий тур виборів Президента. За головну посаду країни змагалися Володимир Зеленський та чинний глава держави Петро Порошенко. Станом на 12:10 23 квітня Центральна виборча комісія порахувала 100% протоколів із регіону.

На восьми виборчих округах, які існують у межах Вінницької області, перемогу здобув Володимир Зеленський. Найменший розрив між кандидатами утворився на ТВО №11 (частина міста Вінниця) - 55.63% за Зеленського та 41.48% за Порошенка, найбільший на ТВК №16 (місто Могилів-Подільський, Крижопільський, Могилів-Подільський, Піщанський, Чечельницький, Ямпільський райони) - 71.25% голосів відносно 26.73%. У першому турі у Вінницькій області також переміг кандидат «Зе команди».

Вибори на Вінниччині відбувся без суттєвих порушень законодавства, звітують у поліції.

Вибори Президента України 2019. Другий тур

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ Недійсними визнано 2.31% бюлетенів

Джерело: Vinbazar