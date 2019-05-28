У Вінниці визначили переможців конкурсу серед педагогів «Подільська Вікторія»



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27 травня у Вінниці відзначили переможців конкурсу на кращий навчально-методичний посібник

У цьому році на конкурс подали 51 навчально-методичний посібник від закладів загальної середньої, позашкільної та дошкільної освіти, авторами яких стали 81 педагогічний працівник. Педагогів привітав міський голова Сергій Моргунов. Переможці конкурсу «Подільська Вікторія» отримали символічні статуетки та грошові премії.

Вже протягом 18 років у Вінниці проводиться конкурс «Кращий навчально-методичний посібник». Він проходить у рамках акції «Ярмарок фахових сподівань» загальноміського проекту «Ім’я в освіті міста».

У цьому році навчально-методичні посібники було представлено у таких номінаціях: «Навчально-методичний посібник», «Позакласна та виховна робота», «Соціально-психологічна робота, «Дидактичні ігри», «Електронно – освітній ресурс», «Навчально-методичний посібник закладів дошкільної освіти» та «Педагогічний менеджмент».

Переможців визначили у кожній номінації. А ті, хто набрав найбільшу кількість балів, стали володарями «Подільської Вікторії».

Цього року нагороду «Подільська Вікторія» та грошові премії у розмірі 10 тис. грн отримав учитель трудового навчання загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів – гімназії № 23 Дмитро Луп’як. Він розробив навчально-методичний посібник «Компетентнісний підхід у професійно-практичній діяльності вчителя трудового навчання та технологій». Також лауреатом став заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу школи І-ІІІ ступенів №20 Олег Слушний.

Відзнаку отримали й педагоги комунального дошкільного навчального закладу №73 Валентина Гуменчук, Олена Маричева, Вікторія Вечірко та Ірина Кагальняк. Вони розробили навчально-методичний посібник «Природа очима маленьких інженерів».

Статуетки «Подільська Вікторія» та сертифікати переможцям вручив міський голова Сергій Моргунов.

«На минулому тижні ми вітали обдарованих дітей, які досягли уже певних результатів у навчанні, спорті, перемогли на різних олімпіадах. Я глибоко переконаний в тому, що без вашої праці у цих дітей не було б таких досягнень. Рівень освіти у нашому місті залежить від вас. Ваша робота – це інвестиція у дітей. Я дякую вам за те, що ви ініціативні, професійні і ви саме ті люди, які виховують наше майбутнє покоління», - привітав освітян міський голова Сергій Моргунов.

Навчально-методичні посібники, представлені на конкурс, поповнять бібліотечні фонди та медіатеку міського методичного кабінету. Також у рамках свята «Ярмарок фахових сподівань» нагородили переможців міських освітянських конкурсів та міських етапів Всеукраїнських конкурсів.