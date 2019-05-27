Встановлення рекорду і 26 заходів: у Кличка похвалилися результатами святкування Дня Києва



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Наймасовіше виконання польки» у межах проекту «Київський бал»

Головним подарунком місту від Київської міської державної адміністрації став грандіозний концерт на Контрактовій площі гурту «Space»

26 травня Київ відзначив день народження. Департамент культури Київської міської держадміністрації влаштував 26 різноманітних заходів, що увійшли у програму святкування.

Зокрема, 25 та 26 травня центральними подіями у галузі культури стали концерт за участі DZIDZIO, відкриття міжнародного кінофестивалю «Молодість», мистецький проект «Jazz kolo», фестиваль національних культур «Етнофест», фестиваль «RADIODAY», проект «Київський бал», фестиваль «Країна Франкіана».

Головним подарунком місту від Київської міської державної адміністрації став грандіозний концерт на Контрактовій площі гурту «Space» та симфонічного оркестру Національної оперети. Перформанс «Космічна симфонія» поєднав особливий стиль Дідьє Маруані, музикантів симфонічного оркестру та лазерне шоу.

«Ми витратили дуже багато сил для того, аби наразі бачити щасливі обличчя киян навколо. Я можу з упевненістю сказати, що Київ заслуговує на те, щоб ним пишатися, адже все починається саме тут. Це серце, що змушує всю країну дихати на повні груди, і ми готові докласти ще більше зусиль», – сказала очільник Департаменту культури КМДА Діана Попова.

Лідер гурту «Space» Дідьє Маруані повідомив, що неабияк вдячний за можливість створити такий проект у тандемі з симфонічним оркестром.

«Мені хотілося чогось особливого. Це ні в якому разі не міг бути просто концерт – ми хотіли вразити українського глядача, дати йому натхнення та висловити свою особливу прихильність», – прокоментував Дідьє Маруані.

Окрім цього, у рамках святкування Дня Києва та Дня столиці на Контрактовій площі зафіксували встановлення національного рекорду: «Наймасовіше виконання польки» у межах проекту «Київський бал».

Як повідомлялось, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедний мосту між аркою Дружби народів і парк «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

Мер Києва Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт вандалізму.

Столична поліція обмежила рух на пошкодженій ділянці пішохідного мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою, а також встановлює обставини інциденту.

Під час інспекції мосту Кличко повідомив, що пошкоджені елементи будуть замінені протягом доби.

Окрім камер спостереження, що встановлені на пішохідно-велосипедному мосту, додаткові засоби відеоспостереження встановлять і знизу, під мостом