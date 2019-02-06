У Вінниці збудували три каналізаційно-насосні станції



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Проект було розпочато ще у 2010 році

У місті продовжується будівництво мереж водопостачання та водовідведення у мікрорайонах з приватною забудовою. Одним із основних елементів таких систем є каналізаційно-насосні станції, які дозволяються забезпечити водовідведення з будинків, що розташовані в низинах. Так, минулого року за кошти міського бюджету було збудовано три каналізаційно-насосні станції (КНС) у різних частинах міста.

Про це інформує Вінницька міськрада, повідомляє «Главком».

Масштабний проект з проведення каналізації у приватному секторі Вінниці стартував ще у 2010 році. Він реалізується через програму співфінансування (половина вартості робіт – бюджетні кошти, друга половина – кошти жителів приватної забудови).

Виключно за бюджетні кошти будуються магістральні колектори та насосні станції, мережі по вулицях та провулках прокладають у складчину з жителями приватної забудови.

Минулого року для забезпечення розбудови мережі водовідведення з приватних домоволодінь було збудовано три каналізаційна-насосні станції. Вони встановлюються у тих місцях, де через особливості рельєфу неможливо досягнути самоплинності, тому є потреба у викачці стоків з допомогою насосів на рівні ділянки.

«У 2018 році нам вдалося за рахунок коштів міського бюджету виконати будівництво трьох каналізаційно-насосних станцій. Їх збудували на Старому місті по вулиці Кривоноса, у мікрорайоні Тяжилів по вулиці Луговій, а також у мікрорайоні Малі Хутори по вулиці Чумацькій. Роботи плануємо продовжити і цього року. Маємо збудувати КНС на Кореї на 2-му провулку Бестужева», – повідомив заступник начальника відділу департамент міського господарства, відділу реформування та розвитку житлово-комунального господарства Олександр Зімбовський.