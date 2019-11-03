У вінницькому молодіжному центрі запрацює мілітарний гурток



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У Вінниці готують до відкриття новітній державний військово-патріотичний гурток для молоді

Розміщуватиметься він у молодіжному центрі «Квадрат». Такий гурток не матиме аналогів в Україні. Тут для молоді викладатимуть військові дисципліни, розповідатимуть про службу в армії, а також водитимуть на екскурсії до військових частин.

«Спочатку ми планували створити обласний центр військово-патріотичного виховання. Але після тривалих перемовин із обласною владою та задля економії бюджетних коштів, вирішили зробити масштабніше – молодіжний центр, а вже в ньому відділ національно-патріотичного виховання та в недалекому майбутньому мілітарний гурток», – каже начальник відділу національно-патріотичного виховання Андрій Мельничук

З обласного бюджету вже виділено кошти на його створення. Тож нині проходить закупка макетів різноманітної зброї, яка є у війську та готується програма навчання.

«На гуртку ми не лише викладатимемо військові дисципліни, а й розповідатимемо про службу в армії. У дітей мала обізнаність про збройні сили і тому вони часто сприймають службу у війську, як страшилку. Тож будемо розвінчувати цей міф. До викладання залучатимемо діючих військових та ветеранів бойових дій. А хто, наприклад, краще розповість про Повітряні сили, як не представник цього виду. Льотчики, зв’язківці, планшетисти», – додає Андрій Мельничук.

Окрім лекцій та практичних занять, проводитимуть екскурсії до військових частин, де молодь наочно побачить техніку та умови служби.

Джерело: vinnitsa.info