У Москві без пояснення причин затримали літак з хворим військовим аташе США



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В результаті літак все ж вилетів з Росії

Військового аташе необхідно було негайно евакуювати з Москви і відправити до Німеччини для проходження медичного огляду

Російська влада затримала на кілька годин відправлення з Москви літака, на борту якого перебував хворий військовий аташе США.

Про це стало відомо The New York Times.

За даними джерел в адміністрації президента США, інцидент стався в серпні. Москва «без видимої причини» відмовлялася пропустити лайнер з американським аташе, незважаючи на протести з боку посольства США і Держдепартаменту.

Вказується, що співробітника американського міністерства оборони з посольства в Росії необхідно було негайно евакуювати з Москви і відправити до Німеччини для проходження медичного огляду. Ім'я аташе США не розкривається.

В результаті літак все ж вилетів з Росії. «Хвороба американського дипломата була серйозною. Він давно одужав і повернувся на роботу в Москву», - відзначили співрозмовники видання.

The New York Times вважає, що даний епізод пов'язаний з «тривалою кампанією переслідування американських дипломатів в Росії».

У російському МЗС зазначили, що американський аташе пройшов прикордонний контроль, перебуваючи в машині швидкої допомоги, а затримка начебто тривала близько 20 хвилин. Її причиною стало те, що супроводжуючі дипломата лікарі були помилково оголошені членами екіпажу, і на обробку їх посадкових талонів був потрібен додатковий час.