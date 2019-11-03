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    У світі

    У Москві без пояснення причин затримали літак з хворим військовим аташе США

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    <p>В результаті літак все ж вилетів з Росії</p> - У Москві без пояснення причин затримали літак з хворим військовим аташе США

    В результаті літак все ж вилетів з Росії

    Військового аташе необхідно було негайно евакуювати з Москви і відправити до Німеччини для проходження медичного огляду

    Російська влада затримала на кілька годин відправлення з Москви літака, на борту якого перебував хворий військовий аташе США.

    Про це стало відомо The New York Times.

    За даними джерел в адміністрації президента США, інцидент стався в серпні. Москва «без видимої причини» відмовлялася пропустити лайнер з американським аташе, незважаючи на протести з боку посольства США і Держдепартаменту.

    Вказується, що співробітника американського міністерства оборони з посольства в Росії необхідно було негайно евакуювати з Москви і відправити до Німеччини для проходження медичного огляду. Ім'я аташе США не розкривається.

    В результаті літак все ж вилетів з Росії. «Хвороба американського дипломата була серйозною. Він давно одужав і повернувся на роботу в Москву», - відзначили співрозмовники видання.

    The New York Times вважає, що даний епізод пов'язаний з «тривалою кампанією переслідування американських дипломатів в Росії».

    У російському МЗС зазначили, що американський аташе пройшов прикордонний контроль, перебуваючи в машині швидкої допомоги, а затримка начебто тривала близько 20 хвилин. Її причиною стало те, що супроводжуючі дипломата лікарі були помилково оголошені членами екіпажу, і на обробку їх посадкових талонів був потрібен додатковий час.

    Росія США лайнер дипломатичний конфлікт літак військові влада
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