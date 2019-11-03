Доба на Донбасі: 15 ворожих обстрілів, двох бійців Об'єднаних сил поранено
Окупанти стріляли з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї
У суботу, 2 листопада, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів:
- поблизу Новогригорівки – з мінометів калібру 120 мм;
- біля Авдіївки – з РПГ, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік Талаківки – зі станкових автоматичних гранатометів;
- двічі неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- біля Павлополя - зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив дев’ять обстрілів:
- біля Новозванівки – з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів;
- тричі неподалік Новолуганського – зі стрілецької зброї та станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;
- двічі поблизу Хутора Вільного – зі стрілецької зброї;
- неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів;
- біля Шумів – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
- поблизу Зайцевого – з СПГ, стрілецької зброї та автоматичних гранатометів.
Вчора, 2 листопада, поранень внаслідок обстрілів зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил.
З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли.