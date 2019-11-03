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    Доба на Донбасі: 15 ворожих обстрілів, двох бійців Об'єднаних сил поранено

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    Українські військові на Донбасі - Доба на Донбасі: 15 ворожих обстрілів, двох бійців Об'єднаних сил поранено
    Українські військові на Донбасі

    Окупанти стріляли з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї

    У суботу, 2 листопада, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»  противник здійснив шість обстрілів:

    • поблизу Новогригорівки – з мінометів калібру 120 мм;
    • біля Авдіївки – з РПГ, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • неподалік Талаківки – зі станкових автоматичних гранатометів;
    • двічі неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
    • біля Павлополя - зі стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив дев’ять обстрілів:

    • біля Новозванівки – з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів;
    • тричі неподалік Новолуганського – зі стрілецької зброї та станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;
    • двічі поблизу Хутора Вільного – зі стрілецької зброї;
    • неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів;
    • біля Шумів – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
    • поблизу Зайцевого – з СПГ, стрілецької зброї та автоматичних гранатометів.

    Вчора, 2 листопада, поранень внаслідок обстрілів зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил.

    З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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