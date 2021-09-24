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    У Вінницю прийдуть дощі. Якої погоди чекати 24 вересня

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    За народним календарем 24 вересня бувають останні грози перед початком зими - У Вінницю прийдуть дощі. Якої погоди чекати 24 вересня
    За народним календарем 24 вересня бувають останні грози перед початком зими
    фото з відкритих джерел

    Вдень повітря прогріється від +13° С до +15°С

    У п’ятницю, 24 вересня, у Вінниці прогнозують похмуру погоду, йтиме дощ. Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

    Уночі стовпчики термометрів піднімуться від +5° С до +7°С, вдень повітря прогріється від +13° С до +15°С.

    Народний прогноз погоди: 24 вересня відзначається день преподобної Феодори (Федори) Олександрійської. З цього дня починається золота осінь, яка триватиме до 15 жовтня. На Федору наші пращури спостерігали за бджолами: якщо вони відкривають вдруге льотку, то буде затяжна і тепла осінь. Цього дня бувають останні грози перед початком зими.

    Нагадаємо, в Україні випав перший сніг.

    Раніше стало відомо, що на Київ суне шторм. Синоптик попереджає про різке погіршення погоди.

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    Теги: прогноз погоди Вінниця повітря дощ
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    У Вінницю прийдуть дощі. Якої погоди чекати 24 вересня