У Вінницю прийдуть дощі. Якої погоди чекати 24 вересня

Вдень повітря прогріється від +13° С до +15°С

У п’ятницю, 24 вересня, у Вінниці прогнозують похмуру погоду, йтиме дощ. Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

Уночі стовпчики термометрів піднімуться від +5° С до +7°С, вдень повітря прогріється від +13° С до +15°С.

Народний прогноз погоди: 24 вересня відзначається день преподобної Феодори (Федори) Олександрійської. З цього дня починається золота осінь, яка триватиме до 15 жовтня. На Федору наші пращури спостерігали за бджолами: якщо вони відкривають вдруге льотку, то буде затяжна і тепла осінь. Цього дня бувають останні грози перед початком зими.

Нагадаємо, в Україні випав перший сніг.

Раніше стало відомо, що на Київ суне шторм. Синоптик попереджає про різке погіршення погоди.



